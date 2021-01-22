Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı
22.01.2021 12:12
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı.
Bakan Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı.
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