Üye Girişi
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar

04.09.2021 19:10
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar, System.String[]

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Bartın ve Sinop'u etkileyen sel ile ilgili "Bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyar, eski parayla 3,5 katrilyonu aştı" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Bartın ve Sinop'u etkileyen sel ile ilgili "Bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyar, eski parayla 3,5 katrilyonu aştı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Kastamonu Bozkurt'tan, helikopterle sel afetinden etkilenen Bartın'ın Abdipaşa Beldesine geldi. Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "Sadece Sinop, Kastamonu ve Bartın'da ev eşyası, araç yardımı, 1600'e yakın aracın kasko bedelleri üzerinden yüzde 70'ini vatandaşlarımıza ödedik. Kimsenin elini böğründe bırakmadık. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ev eşyası ve taşınma yardımı olarak, 3 ilimizde şu ana kadar 100 milyonun üzerinde destek verdik. Araç yardımı olarak 35 milyonun üzerinde destek verdik" dedi.

'SONUNA KADAR DEVLET OLARAK YANINIZDAYIZ'Bakan Soylu, 3 ilde yaşanan sel zararıyla ilgili olarak, "Bütün bunların yanı sıra köy yolları, su, köprüler, belki de burada bu rakamı ilk kez duyacaksınız, bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyarı eski parayla 3,5 katrilyonu aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu, 'Kayıplarımızı geri getiremeyiz, ancak vatandaşlarımızın yaşamlarını eski halinden daha iyi hale getirmek bizim boynumuzun borcu' dedi. ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu sel afetinde vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı durumda beslenmesi, hayvanın yeminden, sokak hayvanlarının mamalarına kadar, giysisinden ayakkabısına kadar, her türlü ihtiyaçta gerek milletimiz tarafından gerekse de kurumlar tarafından karşılanmıştır. Size bir rakam vereyim, şu ana kadar, bu bölgede kişi başı 700 bin öğün yemek verdik. Yani devlet bütün gücünü ortaya koydu, tabii derelerin ıslahından köprülere kadar ve yukarıda alınacak tedbirlere kadar her türlü adımı gerçekleştiriyoruz. Sonuna kadar devlet olarak yanınızdayız. Biz her sabah uyandığımızla şu umutla uyuyoruz ve uyanıyoruz. Bozkurt'a bakıyoruz, daha iyi olacağını hissediyoruz, binalar daha güvenli ve modern olacak. Bizim yaptığımız konutlar eski afet konutları gibi değil, kalite açısından en üst seviyededir. Bunun heyecanıyla çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir afetle bizi baş başa bırakmasın" diye konuştu.'BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR TABLO GÖRMEDİM'Dünyanın birçok yerinde afetler yaşandığını hatırlanan Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Dünyanın birçok ülkesinde büyük afetler yaşandı. Hala o ülkelerde elektriksiz, susuz yerler var, vatandaşın tek başına kaldığı yerler var. ve biz devletimizi ve milletimizin bütün imkanlarıyla birlikte burada olduğumuzu ve bizden daha gelişmiş ülkelerde afetlere müdahale açısından koordinasyonu, organizasyonu zamanında yetişme açısından milletimizin güvenini bir kez daha kazandığımız söylemek isterim. Ben hayatımda böyle bir tablo görmedim. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri sadece Bozkurt'ta 1345 kişiyi çatılardan kurtardı. Bir taraftan helikopter yanaşıyor, neredeyse pervane çatıya değecek ama bütün riskleri alarak insanları kurtardılar. Böyle bir kurtarma operasyonu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben o gün orada bütün kurtarma operasyonunun içindeydim. Bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının iki insan boyu derinliğinde giderek, kimisi yaşlı, çocuk ve hamileyi kurtardılar. Yani bu kadar şartların el verdiğimi ortamda vatandaşa elini uzatacak bir devletimiz var. Bütün dünyaya örnek gösterilebilecek afet yönetimi ve organizasyonunu gördük."Yağış rejiminin değiştiğini söyleyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim burada gördüklerimizden, çünkü iklim değişiklikleri ile yağmurların yağması ve yoğunluğu veya başka türlü iklim değişikliğine yol açacak etkenlerle ilgili alınabilecek tedbirler ilgili bütün Bakan arkadaşlarımızla değerlendirip, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Kabine Toplantısında bu konuyu gündeme taşıdık. Onları da teker teker gündeme alıp, onlarla ilgili de tedbirlerimizi en üst noktaya taşıyacağımız bir kez daha ifade etmek isterim."


Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar

Süleyman Soylu, Kastamonu, Yatırım, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek 19:18 Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti 18:58 Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem 18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu 17:38 Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti 17:32 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi 17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı 16:25 Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü 15:59 Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
16:48 Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı
Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu         
19:31
Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Inception hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgi Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Inception hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgi         
19:00
Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak         
18:52
Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro         
17:47
Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu         
17:36
Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar         
17:18
Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar         
16:46
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar olacak GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar olacak         
15:21
Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı         
15:11
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 19:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement