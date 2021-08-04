Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk. Jandarma teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

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