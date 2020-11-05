Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Tedavimiz evde devam edecek (2) - Son Dakika

BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taburcu olduğunu belirterek, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. Covid- 19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek, tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.