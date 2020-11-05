Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Tedavimiz evde devam edecek (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Tedavimiz evde devam edecek (2)
05.11.2020 20:28
Son dakika haberine göre BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taburcu olduğunu belirterek, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu.
BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taburcu olduğunu belirterek, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. Covid- 19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek, tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.
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