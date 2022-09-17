Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Terör örgütü tarafından kaçırılmaya çalışılan kız çocuğu kurtarıldı

Bakan Soylu: Terör örgütü tarafından kaçırılmaya çalışılan kız çocuğu kurtarıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaşında terör örgütü tarafından kaçırılmaya çalışılan kız çocuğunun düzenlenen operasyonla kurtarıldığını açıkladı. Soylu, "Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız" dedi.

?Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğumuz, ailesinin şikayeti, Mersin Emniyetimizin takibi ve güvenlik güçlerimizin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken yaptığı operasyonla kurtarılıyor. 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar İlçe Eski Eşbaşkanı ve halen BDP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain... Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Haber: ?ANKARA, -