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Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Türkiye özellikle afet yönetiminde, afet başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Türkiye özellikle afet yönetiminde, afet başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ...

21.09.2021 20:07
Son dakika haberleri... Bakan Soylu:

Son dakika haber... Türkiye'nin afetlerle mücadelesinin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye özellikle afet yönetiminde, afet başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ atlamıştır" dedi.

Türkiye'nin afetlerle mücadelesinin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye özellikle afet yönetiminde, afet başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ atlamıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) binasında gerçekleştirilen AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine katıldı. Törende, Bakan Soylu'nun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yer aldı. Törende, İl Özel İdare ve AFAD çalışanlarının ortaya koyduğu emeğin büyüklüğünden bahseden Bakan Soylu, "Hem İl Özel İdarelerine, hem AFAD çalışanlarımıza hem de İl Özel İdare Şirketleri, karda varlar, yağmurda varlar, çamurda varlar, yolda varlar, suda varlar. Her meselede; afette, selde, çığda, her noktada bu arkadaşlarımız var. Bazılarında hep birlikte varlar. Birbirlerine omuz vererek varlar. Vardiya değişerek varlar. Birbirlerine moral vererek varlar. Öf demeden hem devletimizin yüzünü ak eden, hem kurumların yüzünü ak eden, hem de milletimizin büyük merhamet ve iyilik medeniyetinin bütün anlayışını ortaya koyan bir çabanın içerisindeler" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz ve milletimiz zenginleşiyor"

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan Soylu, "Çalışanlarımızın huzurlu olması, işten çıkarken o anlayışla çıkmaları bizim açımızdan fevkalade önemlidir. Hem işi yapacaklar, hem güler yüzlü olacaklar, hem de işin hakkını verecekler. Bunun için çok teşekkür de ediyoruz. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha iyi olacaktır. Ülkemiz büyüyor. Devletimiz ve milletimiz zenginleşiyor. Daha da zenginleşecek. Daha güçlü bir noktaya ulaşacağız ve inşallah 2023'de, 2053'de, 2071'de gerek kendi coğrafyasında, gerek dünyada bir parlayan yıldız Türkiye olarak yarınlara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Mesele sadece paranızın ve iş makinelerinizin olması da değildir"

Afetle mücadele konusunda Türkiye'nin çağ atladığına değinen Bakan Soylu, "Afet olmadan geçen her gün bizim için hazırlık fırsatıdır. Bu fırsatın yarın elimizde olamayabileceği de aşikardır. Türkiye özellikle afet yönetiminde, afet başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ atlamıştır. Yapılan sadece bir kurum oluşturmak, depolara malzeme yığıp afet bölgesine yollamak değildir. Mesele sadece paranızın ve iş makinelerinizin olması da değildir. Özellikle 1999'dan sonra başarılan afet konusunu modern bir yönetim anlayışıyla, modern bir kurumla devletin tüm imkanlarını etkili şekilde koordine ederek, bilimsel gerçeklere ve gelişmiş dünyanın ulaştığı bir kapasiteyle öncesi ve sonrası ile yönetebilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin afet olarak üç aşamada ele alınmaktadır"

Türkiye'nin afetle mücadelesinin 3 aşamadan oluştuğunu aktaran Soylu, "Türkiye'nin gücü, koordinasyon kabiliyeti çok üst bir noktaya gelmiştir. AFAD'ın da burada koyduğu başarılı koordinasyon, ortaya koyduğu süreç hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Dünyanın bu konudaki en iyi işini yapan kurumu olana kadar, herkes tarafından da bu kabul edilene kadar hep birlikte hem AFAD'ımız, hem İl Özel İdaremiz, hem diğer birimlerimizin tamamı buna devam edecektir. Bugün Türkiye'nin afet yönetimi; afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak üç aşamada ele alınmaktadır. Her bir aşama için ayrı planlar, stratejiler, ayrı stratejik ortaklar kullanılan bütüncül bir süreç yönetilmektedir. Afet öncesi için 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı', afet anı müdahale için 'Türkiye Afet Müdahale Planı', afet sonrası için de 'Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı.' Bunun da hazırlık sürecini devam ettiriyoruz. Pratik olarak da zaten sahada uygulamaları mevcuttur" diye konuştu.

"Her ilin kendine ait çeşitli riskleri var"

Şehirlerin kendilerine özel afet planlarını hazırladıklarını ifade eden Soylu, "Her ilin kendine ait çeşitli riskleri var. Bütün bunlarla ilgili geçen yıl bir milat yaptık ve biz bu işi iki yılda bitireceğiz dedik. İlk önce pilot 6 il seçtik. Üniversitelerimizden şehrin tüm paydaşlarına kadar bir araya gelindi. Valiliğin koordinasyonunda, üniversitelerin moderatörlüğünde tüm illerde 'İl Risk Azaltma Planı' yapılıyor. Bu yıl şu an için toplam biten sayısı 18. Bu yılın içerisinde 81 ilimizi de tamamlamış olacağız" dedi. - ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Süleyman Soylu, Türkiye, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Türkiye özellikle afet yönetiminde, afet başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ... - Son Dakika Ekonomi


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