Bakan Soylu, uyuşturucu bağlantılı ölümlerin yüzde 74,6 azaldığını açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrası uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu bağlantılı ölümler, yakalanan metamfetamin ve yakalanan kök kenevir miktarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz sonrası uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu bağlantılı ölümler, yakalanan metamfetamin ve yakalanan kök kenevir miktarını açıkladı. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, uyuşturucu bağlantılı ölümlerin yüzde 74, 6 azalarak 2017 yılında 941, 2020 yılında ise 239 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Soylu, bu süreçte yakalanan metamfetamin miktarının yüzde 477 arttığını belirterek 2017 yılında 644 kilogram, 2020 yılında ise 3 bin 719 kilogram ve yakalanan kök kenevir miktarını ise yüzde 507, 8 artığını 2017 yılında 18 milyon 915 bin 215, 2020 yılında 114 milyon 965 bin 801 olduğunu açıkladı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)