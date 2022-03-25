İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve beraberindeki heyet ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Soylu ile Libyalı mevkidaşı Halid Mazin ve beraberindeki heyetin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği bildirildi.

Soylu ve Mazin'in, ziyarette Konsept Nüfus Müdürlüğü, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi üretim alanları ve süreçleri, Veri Merkezi ve Nüfusmatik çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunduğu ifade edildi.