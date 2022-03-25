Son dakika haberleri | Bakan Soylu ve Libyalı mevkidaşı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu ve Libyalı mevkidaşı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti

25.03.2022 01:36
Son dakika haberleri | Bakan Soylu ve Libyalı mevkidaşı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve beraberindeki heyet ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve beraberindeki heyet ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Soylu ile Libyalı mevkidaşı Halid Mazin ve beraberindeki heyetin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği bildirildi.

Soylu ve Mazin'in, ziyarette Konsept Nüfus Müdürlüğü, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi üretim alanları ve süreçleri, Veri Merkezi ve Nüfusmatik çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

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Süleyman Soylu, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Soylu ve Libyalı mevkidaşı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika


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