Üye Girişi
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi

28.05.2021 19:12

Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, her köşesinin birbirinden farklı tarihi, kültürü, doğası olduğunu bir vesile ile görmenizi istiyoruz" Yurdun dört bir yanının...

Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, her köşesinin birbirinden farklı tarihi, kültürü, doğası olduğunu bir vesile ile görmenizi istiyoruz"

ANKARA - Yurdun dört bir yanının birbirinden farklı güzelliklere sahip olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, her köşesinin birbirinden farklı tarihi, kültürü, doğası olduğunu bir vesile ile görmenizi istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında İstanbul, Sakarya, Aydın, İzmir, Uşak'tan gelen 100 öğrenci ve 10 öğretmen ile bir araya geldi bir araya geldi. Programda, öğrencilere seslenerek ülkenin dört bir yanındaki güzellikleri onlara göstermeyi arzuladıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Aramızda İstanbul'dan, Uşak'tan, İzmir'den, Aydın'dan ve Sakarya'dan arkadaşlarımız var. 100 öğrencimiz, 10'da öğretmenimiz var. 'Yarın Çok Genç Olacak' diye bu projeye başladık. Bizim de sizin yaşlarınız da karşı karşıya kaldığımızda esas itibariyle gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde çok daha anlamlı tecrübelerimiz oldu. Hayatımıza çok daha önemli katkıları oldu. Ufkumuz açıldı. Hayat basamak basamaktır. Her basamağın kendine ait kazandırdıkları var. Onlarda kendi bulunan basamaklarında bizlere çok şey kazandırdılar. Ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, her köşesinin birbirinden farklı tarihi, kültürü, doğası olduğunu bir vesile ile görmenizi istiyoruz. Bu memleket bize Allah'ın bir lütfu. Ecdadımız, bu toprakların özgür ve hür olması için çok büyük uğraşlar verdi. Bedeller ödedi. Bizim yapmamız daha ileriye götürmek" ifadelerini kullandı.

"Kendi içimizdeki rekabet bize yetmez"

Gençlere, daha iyiye ulaşmak için mücadele etmeleri gerektiğini belirten Bakan Soylu, "Rekabeti gelişmiş dünya ülkeleriyle yapmak lazım. Kendi içimizdeki rekabet bize yetmez. Bizden çok daha ileride olan ülkelerin yetişmiş insanlarından çok daha iyi yetiştirmeliyiz kendimizi. Bunlar eğer zihninizde olursa, iyiliklerle karşılar iyilik yaparsanız, sizden sonraki nesil de iyiliklerle karşılaşır iyi olur. Allah'ın verdiği nimetlere, bu ülkenin güzelliğine şükretmeliyiz. Eksilerimiz mutlaka olabilir ama ailemizle, etrafımızla hep daha iyiye nasıl ulaşabiliriz onun mücadelesini vermeliyiz. Biz güçlü bir medeniyetin evlatlarız. Bizim medeniyetimizin ismi iyilik medeniyetidir. Biz de iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dünyadaki haksızlıkları da ortadan kaldırmak için bu medeniyetin evlatlarının çok çalışması gerekiyor. Bunun için hepimiz sizden büyük ümitler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, açıklamalarının öncesinde öğretmen ve öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Soylu'nun açıklamalarının ardından ülkenin 4 bir yanındaki güvenlik güçleri ile canlı bağlantı kurularak bilgi alındı. Öğrenciler güvenlik güçlerine merak ettikleri sorarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Program, etkinliğe katılan bir öğrencinin şiir okuması ve Bakan Soylu'nun günün anısına gençlerle fotoğraf çektirmesinin ardından tamamlandı.

Proje Kapsamında gençler birçok alanda tecrübe edinecek

Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında, ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla ev sahibi illerde kurulacak atölyelerde katılımcılara bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda 2021 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı'nca 2 bin 560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa illerine götürülerek programın icra edilmesi hedefleniyor.

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi

Süleyman Soylu, İstanbul, Uşak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti İki kardeş, kazada hayatını kaybetti İki kardeş, kazada hayatını kaybetti Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Mesut Özil, Almanya'yı kalbinden sildi! Fenerbahçeli yıldız, Ay-Yıldızlı takıma destek verdi Mesut Özil, Almanya'yı kalbinden sildi! Fenerbahçeli yıldız, Ay-Yıldızlı takıma destek verdi         
20:11
Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü         
19:17
Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı         
19:16
Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti         
18:30
İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı         
17:54
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi         
13:33
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 20:15:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement