Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Biz vatandaşımızın derdine çare olmaya çalışıyoruz ama muhalefet sadece eleştiriyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Biz vatandaşımızın derdine çare olmaya çalışıyoruz ama muhalefet sadece eleştiriyor"

23.05.2021 21:25
Son dakika haberleri: Bakan Varank:

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen solunum cihazlarının ilk teslimini de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yaptıklarını belirterek, "İşte biz bu aşk ve şevkle vatandaşımızın derdine çare olmak üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen solunum cihazlarının ilk teslimini de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yaptıklarını belirterek, "İşte biz bu aşk ve şevkle vatandaşımızın derdine çare olmak üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz. Ama muhalefet ne yapıyor? Sadece eleştiriyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'dan özel bir televizyonun programına katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir sene önce Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Bakan Varank, "Biliyorsunuz bizi eleştiriyorlardı; 'Bu şehir hastaneleri şöyle, bu şehir hastaneleri böyle' diye. Gidip baksınlar Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ne kadar başarılı bir hastane. Ben bu yayından önce aslında o rakamları çıkardım. 1 sene zarfında 1.8 milyon vatandaşımıza hizmet vermiş bir hastaneden bahsediyoruz. 65 bin ameliyatın yapıldığı bir hastaneden bahsediyoruz. Binlerce vatandaşımızın Covid tedavisinin yapıldığı bir hastanemizden bahsediyoruz. O kadar muhteşem bir hastane ki vatandaşlarımız hastaneye girdiği andan çıkana kadar bize dua ediyorlar. Gerçekten çok müthiş bir hastane olmuş" dedi.

"BİZ AŞK VE ŞEVKLE VATANDAŞIMIZIN DERDİNE ÇARE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA MUHALEFET SADECE ELEŞTİRİYOR"

Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen solunum cihazlarının ilk teslimini de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yaptıklarını aktaran Varank, "Arkadaşlarımızla birlikte yüzden fazla cihazı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne teslim ettik. İşte biz bu aşk ve şevkle vatandaşımızın derdine çare olmak üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz. Ama muhalefet ne yapıyor? Sadece eleştiriyor. Gerçekten şu anda tabii şehir hastanelerini eleştiremiyorlar. Çünkü görüyorlar pandemi döneminde ne kadar başarılı işler yaptılar. Tek bildikleri iş muhalefet etmek. Biz bu hastaneyi büyük bir gayretle pandemi döneminde açılışını gerçekleştirdik. Bu hastanenin yollarının yapılması lazımdı. Biliyorsunuz yolların sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinde. Biz o hastaneyi büyük bir gayretle bitirdik ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o hastanenin bağlantı yolunu bile yapmadı" diye konuştu.

"O HASTANENİN YOLUNU YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANI HALİÇ'İN ÜSTÜNDE EŞİYLE TENİS OYNAMAK İÇİN KORT İNŞA ETTİ"

Pandemi döneminde halkın hastaneye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Varank, "Peki bunun yolunu kim yapacak? Büyükşehir Belediyesi yapacak. Gidip o hastanenin yolunu bile yapmayan bir belediyeden ve muhalefetten bahsediyoruz. Ama hizmetlerimizi eleştirmeye geldiğinde yalan yanlış şekilde bizi eleştiriyorlar. Ama o hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Ben buradan vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum; muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa ederler. Bizim gayretlerimizi de görün. Muhalefetin hizmet ve siyaset anlayışını da lütfen görün diyorum" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Son dakika haberleri: Bakan Varank: Biz vatandaşımızın derdine çare olmaya çalışıyoruz ama muhalefet sadece eleştiriyor

Şehir Hastanesi, Muhalefet, Türkiye, Sakura, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Varank: 'Biz vatandaşımızın derdine çare olmaya çalışıyoruz ama muhalefet sadece eleştiriyor' - Son Dakika


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