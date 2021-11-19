Üye Girişi
BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika

BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK

19.11.2021 14:14

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin finansal iş birliğiyle gerçekleştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında "Etkisi ve Ötesi" temasıyla düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı ve Ağ...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin finansal iş birliğiyle gerçekleştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında "Etkisi ve Ötesi" temasıyla düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Etkinliği"nin ikinci gününde konuştu. Ataşehir'de düzenlenen etkinlikte konuşan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu dönüşüm sürecinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için de planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına; Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda sonuç odaklı politikalar uyguluyoruz. Bu politikaların etkili bir şekilde uygulanabilmesi, güçlü finansman mekanizmalarının varlığıyla mümkün. Bu mekanizmaların sürekli çeşitlenmesine, daha fazla KOBİ'nin, daha fazla girişimcinin desteklerden faydalanmasına özel bir önem veriyoruz" dedi.

"GİRİŞİMCİLERİMİZ BAŞKA KAYNAKLARIN PEŞİNE DÜŞMÜYORLAR"

Bakan Varank, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları vasıtasıyla sağlanan destekleri ya da Bakanlık teşviklerini artık herkesin gayet iyi bildiğini söyledi. Varank, "Bunların başında, Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, yani IPA geliyor. Biz de Bakanlık olarak IPA kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı'nı uyguluyoruz ve Programı destek sistemimizin en önemli ayaklarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 88 projeye 780 milyon avro destek sağladık. Bu projeler, oluşturdukları ekonomik katkının yanında AB mevzuat ve standartlarıyla da ülkemizin uyumu açısından önemli işlevler gördü. IPA'da

deneyim kazanmak demek, ileride daha fazla yapısal fonlardan yararlanmak demek. Bu yüzden, sadece alınan desteği değil, kazandığımız proje ve program yönetim tecrübesini de önemsiyoruz. Verdiğimiz desteklerdeki süreçler çok kolay olduğu

için firmalarımız, girişimcilerimiz başka kaynakların peşine düşmüyorlar. Bu tecrübeyi yaygınlaştırarak, oradaki fonların varlığına dikkat çekmek bizim açımızdan çok değerli" diye konuştu. Bakan Varank, IPA programının birinci döneminde, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltarak bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı ana hedef olarak belirlediklerini aktararak, bu dönemde Hatay'dan Rize'ye, Van'dan Kastamonu'ya 43 şehirde toplam 520 milyon avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

"PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİNE OLAN BAĞIMLILIĞININ AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

İkinci dönemde ise dış ticaret dengesi ile istihdama katkı sağlayan, Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki yerini yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdiklerini belirten Varank, "Bu dönemde de yaklaşık 260 milyon avro bütçeli 42 projeyi destekledik. Bunların arasında aşı ve ilaç geliştirmeden, otonom araçlara, dijital oyun sektöründen biyo-yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden sanayimizin dijital dönüşümüne kadar çok çeşitli alanlardaki projeler yer alıyor. Bu noktada Rekabetçi Sektörler Programı'nın bir özelliğinden bahsetmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakanlık olarak IPA kapsamındaki hiçbir programın erişemediği kadar fazla sektöre destek oluyoruz. Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz 'Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri' projesi. Bu proje, 2020 yılında başladı. 5,5 milyon avro bütçeli bu projeyle su yosunlarından ihracat potansiyeli olan yüksek biyo-bazlı ürünler üretilecek. Sıfır atık hedefi ile kurulan bu tesis Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olacak. Geliştirilecek biyoyakıtlar, petrol ve petrol ürünlerine olan bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlayacak. İnşallah aralık ayında bu tesisin açılışını AB'deki dostlarımızla beraber gerçekleştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "Burada oluşturulacak kapasite ile önümüzdeki dönem programlarından daha fazla istifade edeceğimize inanıyorum.

Önümüzdeki dönemde AB fonlarının kullanımı çok daha rekabetçi bir ortamda gerçekleşecek. Artık sadece ülke içerisinde değil, uluslararası düzeyde de yarışmamız gerekecek. Bu nedenle, hali hazırda biten ve devam eden projelerde edindiğimiz tecrübeyi yaygınlaştırdığımız ve daha ileriye taşıdığımız bir süreci gerçekleştirmemiz lazım. Hepiniz benzer süreçlerden, benzer sıkıntılardan geçip, rüştünüzü ispat ettiniz. Yani birbirinizden öğrenerek en hızlı şekilde gelecekteki muhtemel sıkıntıların üstesinden gelmek mümkün" dedi.

BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK
BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK
BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK
BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK

Rekabetçi Sektörler Programı, Mustafa Varank, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde: Yalnız Kurt geliyor 14:25 Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde: Yalnız Kurt geliyor İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak

Son Dakika Haberleri
14:39 Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı
14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
14:25 Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
14:24 Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde: Yalnız Kurt geliyor
14:06 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
14:06 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık İntikam, Aziz ve Kıbrıs Zafere Doğru
14:04 Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
13:47 Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü
13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın
13:34 FIFA'yı sarsacak iddia: Dünya Kupası eleme maçında şike yapıldı
Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı         
14:39
Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak         
14:26
İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:19
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık İntikam, Aziz ve Kıbrıs Zafere Doğru Bu akşam ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık İntikam, Aziz ve Kıbrıs Zafere Doğru         
14:06
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 14:43:33. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN VARANK BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement