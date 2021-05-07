Son dakika haberleri: Bakan Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi
07.05.2021 00:55
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.
Bakan Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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