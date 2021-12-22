Üye Girişi
Son dakika haberleri... BAKAN VARANK: ELİNİ MİLLETTEN YANA TAŞIN ALTINA KOYAMAYANLARDAN ZATEN BAŞKA BİR TAVIR BEKLEMİYORDUK - Son Dakika

Son dakika haberleri... BAKAN VARANK: ELİNİ MİLLETTEN YANA TAŞIN ALTINA KOYAMAYANLARDAN ZATEN BAŞKA BİR TAVIR BEKLEMİYORDUK

22.12.2021 11:57
Son dakika haberleri... BAKAN VARANK: ELİNİ MİLLETTEN YANA TAŞIN ALTINA KOYAMAYANLARDAN ZATEN BAŞKA BİR TAVIR BEKLEMİYORDUK

Son dakika haberleri... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Vizyoner 21 Zirvesi'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programına Bakan Varank'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül de katıldı. Bakan Varank açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Dünyanın şok halinde yakalandığı pandemide, şartlara hızla adapte olup, üretime devam eden, yeni talepleri hızla karşılayabilen bu sayede pozitif büyüyebilen nadir ülkelerden biri Türkiye oldu. Bunlar elbette tesadüf değil. Yaptığımız yatırımlar, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz politikalar sayesinde ulaştığımız güçlü üretim alt yapımızın sonucu olarak bu başarıları yakalıyoruz. Attığımız her adımda istikametimiz, bu milletin refahını artırmak, gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Siyasette de ekonomide de bunun mücadelesini verdik. Bu uğurda da büyük bedeller ödedik. Bu mücadelenin de ödenen bedellerin de en yakın şahitlerinden birisi MÜSİAD'dır. Bu manada, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ekonomi alanında şu son dönemde verdiğimiz mücadeleyi de yine en iyi anlayacak olan sizlersiniz. Zaten yapılan açıklamalarla bunu gösterdiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Diğer yandan, genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" dedi.

"HİÇBİR DÖVİZ KURU, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İKTİSADİ GERÇEKLİĞİNDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

Bakan Varank, "Biliyorsunuz, iktisat ilmi dediklerinde sadece kurun yukarı çıkmasını anlıyorlar, kur aşağı doğru gittiğinde kimse iktisat ilminden bahsetmiyor. Sizler de televizyonda sunucuları, yorumcuları izlemişsinizdir. Nasıl lal olduklarını, şekilden şekle girdiklerini, kur aşağı gittiğinde nasıl dillerinin bağlandığını sizler de izlemişsinizdir. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Kur aşağıya geldiğinde hepsinin dilinin nasıl lal olduğunu görmüşsünüzdür. Biz diyoruz ki hiçbir döviz kuru Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi, sahip olduğu kapasiteyi, herkesten daha çok iş insanlarımızın bilmesi gerek. Sağ olsun, MÜSİAD bunu bilerek konuştu, konuşmaya da devam ediyor" diye konuştu.

"TEMEL ÖNCELİĞİMİZ, KURDA VE FİYATLARDA İSTİKRARI SAĞLAMAK"Bakan Varank, "İşte geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni enstrümanlar ve ekonomik manifesto sonucunda piyasalarda yaşanan Türk lirası lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Türkiye'de fabrika açılmıyor, üretim yapılmıyor, istihdam olmuyor diye alenen yalan söyleyenlerin, bu yeni finansal araçlara da binbir türlü kulp bulmasına şaşırıyor muyuz? Elbette şaşırmıyoruz. Ama biz bunlara aldırış etmeyeceğiz, işimize bakacağız. Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da arttırmaktır. Türkiye ekonomisini her anlamda dışa bağımlılıktan kurtaracak adımları da daha fazla yerli üretimle atacağız. Böylece dış kaynaklı şoklara daha dirençli hale geleceğiz. Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hakim kılacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ekonomisini nasıl 3.5 kat büyüttüysek, küresel piyasadaki fırsatları gözeterek yepyeni bir büyüme hikayesini de hep birlikte yazacağız. Bunun için de bizim reçetemiz belli, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

"KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI HAZIRLAMIŞ DURUMDAYIZ"Bakan Varank şöyle devam etti: "Bakanlık olarak kapsamlı bir yol haritası hazırlamış durumdayız. Teknoloji tabanlı girişimciliğe has bir Ulusal Stratejiyi birkaç hafta içinde kamuoyuna ilan edeceğiz. Ekosistemle birlikte hazırladığımız bu strateji, girişimciliğe yeni bir ivme kazandıracak iddialı hedefler ve eylemler içeriyor. Türkiye'nin yeni unicornlar çıkarmasını hızlandıracak, ileri aşama girişimler için tasarladığımız Turcorn 100 Programını stratejimiz ile birlikte devreye alacağız. Bunun yanında, girişimlerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, girişim sermayesi uygulamalarına da hız veriyoruz. Daha önce kurduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve Bilişim Vadisi Fonunu, yeni kaynaklarla önümüzdeki dönemde büyütüyoruz"

"TÜRKİYE 1970'LER, 80'LER, 90'LARDA TEKERLERİ ÇAMURA BATMIŞ ŞEKİLDE PATİNAJ HALİNDEYDİ"

Varank, "Vakit Türkiye'ye inanma ve geleceğe odaklanma vakti. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği büyük birikimin farkında olarak geleceğimizi birlikte inşa etme vakti. Türkiye 1970'ler, 80'ler, 90'larda tekerleri çamura batmış şekilde patinaj halindeydi. AK Parti hükümetleri, bu arabayı düştüğü çukurdan çıkma noktasına getirdi. Şimdi bu araca son desteği verip otobana çıkarma vakti. Artık düzlüğe ulaşmışken son desteği vermemek, aracı kurtarmaya çalışanların moralini bozmak, onları engellemek, bırakıp gitmek gerçekten büyük vebaldir. Bu araç, eninde sonunda tam gaz yol almaya başlayacak. Bugün ülkesine inanmayanlar, bırakıp bilmediği yollara yaya çıkanlar, Türkiye şahlandığında emin olun bu yolda yayan kalırlar. Gelin hep beraber Milli Teknoloji Hamlesine omuz verelim diyorum" dedi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BAKAN VARANK: ELİNİ MİLLETTEN YANA TAŞIN ALTINA KOYAMAYANLARDAN ZATEN BAŞKA BİR TAVIR BEKLEMİYORDUK - Son Dakika


YORUMLAR
500
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
23:20
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41

Son Dakika Haberleri
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
13:06 Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
13:06 BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor
12:48 Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Beyni sulanmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 13:47:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BAKAN VARANK: ELİNİ MİLLETTEN YANA TAŞIN ALTINA KOYAMAYANLARDAN ZATEN BAŞKA BİR TAVIR BEKLEMİYORDUK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement