Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik...
Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde.
Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor"
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Bakan Varank: 'Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik... - Son Dakika Ekonomi
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