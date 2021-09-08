Son dakika haberleri! Bakan Varank: "Genç girişimcilikte başarı elde ettiğimizin farkındayız" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri ve girişimcileri maddi fonlarla desteklemenin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ama bugün burada yaptığımız TEKNOFEST gibi etkinliklerle de biz aslında o kültürü tabana yaymaya çalışıyoruz. Gençlerimizi teknolojiye, bilime ve girişimciliğe yönlendirmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST gibi yarışmaları toplumsal tabana yayabilirsek o kadar çok girişimin ve girişimcinin çıktığını göreceğiz" dedi.

Aksaray Tuz Gölü'nde ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nın 4.'sü gerçekleştiriliyor. Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışmasına başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım 12 gün boyunca kıyasıya mücadele ediyor. 80 takımdan 13'ü tasarım, üretim, entegrasyon, atışa hazırlık süreci gibi aşamalarda başarı elde ederek birinci olmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci eşliğinde gökyüzüne fırlattı.

İHA muhabirine konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin daha hızlı ve sağlıklı büyümesi için, Türkiye olarak girişimciliğe daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, hem girişimciliği hem girişimcileri hem de atmosferi oluşturacak altyapıları desteklediklerini söyledi. Varank, yazılım sektöründeki 30-40 kişilik ekiplerin, ihracat yaptığını görünce hayret ettiğini vurgulayarak, genç girişimcilikte başarı elde ettiklerinin farkında olduğunu aktardı. Varank, 15 yaşındaki gençlerin TEKNOFEST kapsamında hiç bilmedikleri alanda roketlerini tasarlayarak fırlattıklarını ifade ederek bu durumu müthiş bir başarı olarak niteledi.

"DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI BÜYÜME İSTİYORSAK, GİRİŞİMCİLİĞE DAHA FAZLA DİKKAT ETMEMİZ VE YÖNELMEMİZ LAZIM"

Yeni ekonominin temelini girişimciliğin oluşturduğunu ifade eden Bakan Varank, "Eğer biz Türkiye'nin ekonomisini daha katma değerli hale getirmek istiyorsak, gerçekten Türkiye'yi daha hızlı ve sağlıklı büyütmek istiyorsak, girişimciliğe daha fazla dikkat etmemiz ve bu alana daha fazla yönelmemiz lazım. İşte onun için biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliği çok önemsiyoruz" dedi.

"BAKANLIK OLARAK, HEM GİRİŞİMCİLİĞİ HEM GİRİŞİMCİLERİ HEM DE ATMOSFERİ OLUŞTURACAK ALTYAPILARI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin özellikle teknoloji tabanlı girişimcilikte müthiş bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bakan Varank, "İşte son dönemde 'Unicorn'lar ya da bizim deyimimizle 'Turcorn'lar çıkmaya başladı. Ne demek bu? Çok kısa bir süre içerisinde kurulmuş ama milyar doların üzerinde değerlemeye sahip yatırım alabilen firmalar demek. Bunu nasıl elde ediyorlar? Yeni fikirlerini, yeni teknolojilerle buluşturarak, ortaya yeni ürünler ve hizmetler sunarak yapıyorlar. İşte biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem girişimciliği hem girişimcileri hem de atmosferi oluşturacak altyapıları destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"YAZILIM SEKTÖRÜNDEKİ EKİPLERİN İHRACAT YAPTIĞINI GÖRÜNCE HAYRET EDİYORUM"

Gençlerin ve genç girişimcilerin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Bakan Varank, "Bakınız oyun yazılımı sektöründe müthiş gençlerimiz var. Emin olun ben gittiğimde bu kadar sektörün içerisinde olmama rağmen hayret ediyorum. 30-40 kişilik, ekiplerin müthiş ihracat yaptığını görebiliyoruz oyun sektöründe. Yurt dışından milyar dolarlık yatırımlar aldığını görebiliyoruz. Bu alanda gençlerimize biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bunun yolu da çok farklı şekilde olabilir" ifadelerine yer verdi.

"TEKNOFEST GİBİ YARIŞMALARI TOPLUMSAL TABANA YAYABİLİRSEK O KADAR ÇOK GİRİŞİMİN VE GİRİŞİMCİNİN ÇIKTIĞINI GÖRECEĞİZ"

Gençleri ve girişimcileri maddi fonlarla desteklemenin önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Ama bugün burada yaptığımız TEKNOFEST gibi etkinliklerle de biz aslında o kültürü tabana yaymaya çalışıyoruz. Gençlerimizi teknolojiye, bilime ve girişimciliğe yönlendirmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST kapsamında yaptığımız yarışmalardan biri de bir girişimcilik yarışması ve girişimcilik zirvesi. İşte bunun gibi etkinliklerle aslında ne kadar çok toplumsal tabana bu işleri yayabilirsek, o kadar çok girişimin ve girişimcinin çıktığını göreceğiz. Ne kadar çok başarı elde ettiğimizi de görebileceğiz. Türkiye'nin bu manada önü gerçekten çok açık. Biz bunu görebiliyoruz" dedi.

TEKNOFEST yarışmasındaki roket takımlarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakan Varank, "Yarışmaya katılan gençlerimizin her sene sayısının arttığını görebiliyoruz. Ama geçmişten gelen yarışmacıların da çok deneyim ve tecrübe kazandığını görebiliyoruz. Biz bu manada başarı elde ettiğimizin farkındayız" diye konuştu.

"15 YAŞINDAKİ GENÇLERİMİZ HİÇ BİLMEDİKLERİ ALANDA ROKETLERİNİ TASARLAYARAK FIRLATIYORLAR, BU MÜTHİŞ BİR BAŞARI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bin 500 metre atışlarını liselere açtık. Şu anda bin 500 metre irtifa roket yarışmaları, lise öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Şöyle düşünün, 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında gençlerimiz sıfırdan, belki daha önce hiç bilmedikleri alanda roketlerini tasarlıyorlar, üretiyorlar, burada montajını yapıyorlar ve buradaki rampalardan roketlerini fırlatıyorlar. Bu müthiş bir başarı" ifadelerini kullandı.

"Biz bu yarışmalarla hem gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz hem de girişimciliğin önünü açmış oluyoruz"

Genç girişimcilikte başarı elde ettiklerini ifade eden Bakan Varank, "Ama bu gençlerimizin arasından çıkan girişimciler de var. Mesela bu yarışmalarda kullanılan rampalar aslında daha önce bu yarışmalara katılmış takımların geliştirdiği rampalar. Kendileri bir şirket kurmuşlar ve bu rampaları geliştirmişler. İşte biz bu yarışmalarla hem gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz hem de girişimciliğin önünü açmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

(Mustafa Cenik - Yavuz Akkan/İHA)