SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakıp 16'ncı sırada yer aldığını duyurdu.

Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome'un 2020 raporu çıktı. İstanbul yükselen ekosistemler listesinde, Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakıp 16'ncı sırada yer aldı. Teknoloji tabanlı girişimlerde potansiyelimiz yüksek, hedeflerimiz büyük" dedi.