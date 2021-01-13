Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk"

13.01.2021 15:15
Son dakika haberleri: Bakan Varank:

Gelen son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayi üretiminin kasımda yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayi üretiminin kasımda yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Varank, "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

"Sermaye malları üretimindeki güçlü artış, yatırım iştahının devam edeceğine işaret ediyor"

Varank, Türkiye'nin, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itibarıyla Ocak 2018'den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sanayi üretimindeki yükselişi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin aylık yüzde 13,7'lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin olması oldukça önemli. Son dönemde başlattığımız yüksek teknoloji yatırım hamleleriyle, bu artışı kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde global talep artışı yaşanan dayanaklı tüketim mallarının üretiminin, kasım ayında yıllık yüzde 22,2 artarak ihracata da ciddi bir katkı sağladığını vurgulayan Varank, sermaye malları üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 3,6'lık güçlü artışın, yatırım iştahının gelecek dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini bildirdi.

"2021 Türkiye için sıçrama yılı olacak"

Bakan Varank, sanayi sektöründeki çeşitlendirme ve olağanüstü durumlara adaptasyon kabiliyetinin Türkiye'yi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırdığını belirterek şunları ifade etti:

"Tüm dünyada ekonomilerin tarihi daralmalar yaşadığı bir dönemde sanayimizin salgına rağmen gösterdiği bu başarı takdire şayandır. Büyümenin öncü göstergelerinden olan Sanayi Üretim Endeksi'nde ekim ve kasım aylarında gerçekleşen artış yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Ekonomi yönetimi olarak tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021 inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak."

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, kasım ayında sanayi üretiminin yıllık değişiminde yüzde 17,9 ile Singapur ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 11 ile Türkiye, yüzde 7 ile Çin, yüzde 4,5 ile Arjantin ve yüzde 2,8 ile Brezilya takip etti.

Mustafa Varank, Yatırım, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Bakan Varank: 'Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk' - Son Dakika Ekonomi


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