Son dakika haberleri! Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."
22.02.2021 17:59
Son dakika haberine göre Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi.
Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."
Ocak, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Bakan Varank: 'Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi.' - Son Dakika Ekonomi
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