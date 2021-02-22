Son dakika haberleri! Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."

Son dakika haberine göre Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi.

Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."

Ocak, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Bakan Varank: 'Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi.' - Son Dakika Ekonomi

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