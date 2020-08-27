Son dakika haberleri! Bakan Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz

Son dakika gelişmesine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA'larımızı biz Ukrayna'ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek" dedi.

Son dakika haberleri! Bakan Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA'larımızı biz Ukrayna'ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek" dedi.

Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Varank, Türkiye ve Ukrayna'nın tarih, kültür ve coğrafya noktasında yakın bağlara sahip olduğunu belirterek, bu bağların 2011 yılında ilan edilen stratejik ortaklıkla daha da sağlamlaştırıldığını kaydetti. Varank, "Umut ediyorum ki bu ziyaretiniz sanayinin kritik sektörlerinde yeni işbirliklerinin kurulması açısından önemli bir başlangıç olacak. Ziyaret programınızın savunma, havacılık ve gemi inşa gibi stratejik sektörler odağında gerçekleşiyor olması son derece isabetli" dedi.

'AKINCI'DA KULLANILAN MOTORUN YERLİLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Ukrayna ve Türkiye'nin kabiliyetleri açısından birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Stratejik düzeyli işbirliğimizin daha sistematik ve kurumsallaşmış yapıya dönüşmesini sağlayarak artık ortak proje geliştirme, ürün geliştirme, ortak teknolojik araştırmalar boyutunda başlattığımız işlerde hızla netice almaya odaklanmalıyız. Cumhurbaşkanlarımız arasında bu meseleler çok sıkı biçimde takip ediliyor. Son dönemde önemli gelişmeler oldu. Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA'larımızı biz Ukrayna'ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek. Akıncı'da mesela Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu, bu konuyu yakından takip ettiğini biliyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek, bu işlerin meyvesini almak istiyoruz" diye konuştu.

Mustafa Varank, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz - Son Dakika

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