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Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması

10.07.2021 15:37
Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'li belediyelerin şehirlerin altyapısını tamamladığını, kronik sorunlarının tamamını neredeyse çözdüğünü ve kalkınma için gayret gösterdiğini belirterek, "Ama en temel belediyecilik hizmetleri dahi CHP'nin yönettiği şehirlerde hala en...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'li belediyelerin şehirlerin altyapısını tamamladığını, kronik sorunlarının tamamını neredeyse çözdüğünü ve kalkınma için gayret gösterdiğini belirterek, "Ama en temel belediyecilik hizmetleri dahi CHP'nin yönettiği şehirlerde hala en büyük sorunlar arasında." dedi.

Varank, Sanayi Mektebi Müzesinin açılış töreninde, müzeyle birlikte Sivas'ın turizm gelirlerini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçmişte Sanayi Mektebi olan binanın daha sonra cezaevi olarak kullanıldığını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu yapıyı doğal ve özgün mimarisine en uygun şekilde restore ederek yaşayan bir müzeye dönüştürüyoruz. Müzede Sivas'ın kültürel mirası, geleneksel el sanatlarını gösterecek uygulama atölyeleri de ziyaretçilerimiz tarafından görülmüş olacak. Bu sayede bina, ilk yapılış amacı olan 'Hamidiye Sanayi Mektebi' ruhuna uygun bir şekilde yaşatılmaya devam edilecek. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'ndan buraya bütçe aktardık."

Şehirlerin hafızasını gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini vurgulayan Varank, bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bölgesel kalkınmanın hamisi konumuna geldiğini anımsatarak, "Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirerek dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de illerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor, en fazla ekonomik etki oluşturacak alanlara yoğunlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yerel aktörlerle en fazla irtibat kuran bakanlıklardan biriyiz"

Varank, illerin potansiyelini belirlemede kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla her ilde planlama ve analiz çalışmaları yaptıklarını belirterek, analizler sonucu ortaya çıkan alanlara yönelik destek programları uyguladıklarını dile getirdi.

Bölgesel kalkınma ve sanayi politikaları dolayısıyla yerel aktörlerle en fazla irtibat kuran bakanlıklardan biri olduklarına dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Memleketimizin 7 bölge 81 ilinin tamamına defalarca gitmiş bir kardeşinizim. Gittiğim şehirlerde şunu görüyorum, AK Parti'li belediyelerimiz, şehirlerimizin altyapısını tamamlamış, kronik sorunlarının tamamını neredeyse çözmüş, şimdi de şehirlerimizin kalkınması için gayret gösteriyorlar ama bir de CHP'li belediyelerin olduğu şehirler var ki insan gerçekten buraları gördüğünde kahroluyor. En temel belediyecilik hizmetleri dahi CHP'nin yönettiği bu şehirlerde hala en büyük sorunlar arasında."

"Bir tarafta hizmet, bir tarafta hezimet"

Varank, geçen hafta Edirne'ye gittiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Dünya güzeli Edirne'miz maalesef CHP'nin sillesini yemiş şehirlerimizden. Bir derenin ıslahını beceremeyen, vatandaşını, esnafını sel sularına terk eden bir anlayış maalesef oraya hakim olmuş. Şu anda şehrin sularını arıtmadan Meriç'e boşaltıyorlar. Biz orada gördüğümüz rezillikleri anlatınca, Edirne'deki hizmet cahili muhalefet temsilcileri rahatsız oldular. Yalnızca Edirne'de değil, Türkiye'nin her tarafında CHP belediyeleri beceriksizler. Daha dün başkentin göbeğinde toplanamayan çöplerin kokusu tüm Ankara'yı kapladı. İstanbul'a bakıyorsunuz, ileri biyolojik arıtma tesisi projelerini iptal edip temel atmama töreni yapan, duvarlardaki yeşil peyzajı, çiçekleri çöpe atan bir başkan var. İzmir zaten malumunuz, belediyecilikte Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde kalmış bir şehir. Yani bir tarafta 'hizmet' var, bir tarafta 'hezimet' ama Kılıçdaroğlu'na sorsanız, ne diyor, 'Türkiye'yi CHP'li belediyeler gibi yöneteceğiz'. Biz milletimizi CHP zulmünden kurtarmak için gece gündüz sahadayız. Cumhurbaşkanı'mızla, teşkilatımızla, bakanlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla sokaktayız. Şehirlerimizi karış karış geziyor, yanlışımızı, eksikliğimizi tespit etmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken de şehirlerimize çok daha iyi hizmetleri, yeni eserleri nasıl kazandırabiliriz, fizibilitesini yapıyoruz. Yiğidin harman olduğu bu topraklara da yeni hizmetler, eserler kazandırmanın gayreti içindeyiz."

"Yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"

Sivas'ın büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Varank, bu potansiyeli harekete geçirerek Sivaslıların refahını artıracak birçok proje uyguladıklarını ifade etti.

Varank, bu kapsamda Sivas Kale Projesi'ne değinerek, "10 milyon lira yatırımla başlattığımız projede restorasyon çalışmalarını yürüttük. Projeyle Gök Medrese, Ulu Cami ve sit alanı içinde yer alan Buruciye ve Şifahiye medreseleri gibi diğer kültürel miras alanlarını birleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece kent meydanıyla bütünleşen geniş kapsamlı bir turizm alanı oluşturmuş olacağız." dedi.

İlk etabı tamamlanan projeyi ziyaret etmek istediğini belirten Varank, projenin ikinci etabına ilişkin talepleri yerine getireceklerini vurguladı.

Varank, şehre kazandırdıkları Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ilişkin de bilgi vererek, projeye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını, burada faaliyet gösteren 62 firmanın satışlarının 115 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

"Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ni Sivas'ta da kuracaklarını aktaran Varank, aileleri çocukları için bu atölyelere başvurmaya davet etti.

Varank, Sivas'a 7 milyon avroluk kaynakla kazandırdıkları İŞGEM Projesi'nin yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, merkezin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Sivas'a bölgenin ekonomisini canlandıracak bu projelerin yeterli olmadığını dile getiren Varank, "Daha da fazlasını bu güzel şehre kazandırmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Sivas'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılış töreninde, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesildi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, müzeyi gezerek bilgi aldı.

Sultan Abdülhamit Han'a atfen yapılmıştı

Sultan Abdülhamit Han'a atfen 1902 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilen ve 1961 yılından itibaren cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülmüştü.

Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Varank, AK Parti, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sivas'ta Sanayi Mektebi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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