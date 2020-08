Son dakika haberleri... Bakan Varank Teknoloji ve Sanayi hamlesi töreninde konuştu - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul, DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Ataşehir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.

Törende konuşan Bakan Varank, "Geçtiğimiz sene bu dönemde ticaret savaşlarını ve küresel ekonominin geleceğini konuşuyorduk. Herkesin kafasında bambaşka senaryolar vardı. Ancak, kimsenin aklında olmayan hepimizin başına geldi. Kovid-19'la birlikte müesses nizam sarsılırken yeni düzenler kurulmaya başladı. Tüm dünya bu süreçte, üretimin değerini tekrar kavradı. Gördük ki, basit bir maske üretimi bile çok kıymetliymiş, Avrupa'da ülkeler bir maske için bile birbirleriyle çatışacak hale gelebilirmiş. Salgınla birlikte pek çok ülkenin gündemine giren; yerlilik, millilik ve kendi kendine yetebilme kavramlarını, biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk. İşte Stratejimizin bel kemiğini oluşturan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı da bu anlayışın en somut yansıması. Hamle programın en temel amacı, cari açık verdiğimiz kritik sektörlerdeki ürünleri yerli imkan ve kabiliyetlerle üretebilmek. Tabi bunu yaparken çok yenilikçi bir yaklaşım izliyoruz. İlgili ürünün; Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım ve ticarileşme süreçlerini uçtan uca bir şekilde yönetiyoruz. Böylece kaynak ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında, bir ürünün fikirden pazara her aşamasındaki gelişimini bizzat izleyebiliyoruz. Bu yönde bir sanayi politikası Türkiye'de ilk defa uygulanıyor. Ben şu hususun altını çizmek istiyorum. Hamle Programı, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak. Bugün ayrıca Kocaeli'nde sadece 2 OSB'de yapımı son 1 senede tamamlanan 40 fabrikanın resmi açılışını yapacağız. Bu fabrikaların 32 tanesi İMES OSB'de, geri kalan 8'i ise Makine İhtisas OSB'de yer alıyor. Tüm dünyada yatırımların kesildiği böylesine bir konjonktürde, ülkemizde 40 fabrika aynı anda açılıyor. İşte Bu Türk sanayicisinin, Türk ekonomisinin bir başarısıdır. İMES OSB hususunda ayrıca bir parantez açmak istiyorum, çünkü bu OSB'nin fikir babası da Sayın Cumhurbaşkanımız. Şöyle ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, Dudullu'da bulunan İMES Sanayi sitesi kendisini ziyarete geliyor. Ziyarette sanayi sitesindeki işletmelerin, organize sanayi bölgesi olarak yeniden yapılandırılması ve daha büyük ölçekleri hedeflemesi gündeme geliyor. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız İMES'i Gebze'ye yönlendiriyor. 2006 yılında altyapı çalışmaları hız kazanırken, ana yolların yapımı konusunda karşılaşılan sıkıntılar, yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kısa zamanda çözülüyor. İşte bugün fikir babası olduğu İMES OSB'de yeni fabrikaların açılışını yapmak birini yine Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oluyor; açılışını yapacağımız fabrikaların her birinin kendine has çok çarpıcı özellikleri var. Bu tesisler arasında; dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ve ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler var, paslanmaz çelik üretenler var, yüzde 100 ihracata çalışanlar var. Böylesine bir çeşitlilik, sanayimizin yarınları için bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor, çok umutlandırıyor" dedi.

"ÜLKEMİZDE GELİŞTİRİLEN YENİLİKÇİ İŞLERİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Bakan Varank, "Sanayinin rekabet gücünü artırması, üzerinde önemle durduğumuz bir başka husus. Üretim öncesi ve sonrası süreçlerde, teknolojinin nimetlerinden ne kadar faydalanıyorsanız, rekabet gücünüz de verimliliğiniz de o denli artıyor. İşte Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi, başta kendi üyeleri olmak üzere Türk sanayisinin teknolojik kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu yatırımla ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu. Bakanlığımız, KOBİ'lerimizin verimliliğini artıracak, rekabetçiliğini güçlendirecek, yalın üretim ve dijital dönüşüme geçişini kolaylaştıracak çalışmalara son dönemde hız verdi. Bu amaçla teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kuruyoruz. Halihazırda Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımız faaliyette. Kayseri ve Konya'daki fabrikalar açılışa hazır; Mersin, Gaziantep ve İzmir model fabrikaları da Ekim başı gibi tamamlanmış olacak. Ankara'daki model fabrika eğitimlerine katılan firmalardan çok müspet geri dönüşler alıyoruz. Şimdiye kadar 150'ye yakın KOBİ bu eğitimlerden faydalandı. 14 firmaya ise uzun vadeli eğitimler verildi ve akabinde bu eğitimlerin etkisi ölçüldü. Sonuçlar bize şunu gösteriyor; bazı firmalarda yüzde 140'a varan verimlilik artışları gerçekleşti. Firmaların üretim maliyetlerinde yüzde 10 ile yüzde 18 aralığında düşüşler oldu. Firmaların çoğu artık fazla mesaiye ihtiyaç duymadıklarını belirtiyorlar. Baktığımızda, fabrikanın altyapısında değişen bir şey yok, yeni bir yatırım ya da ilave bir makine temini yok. Çalışan, aynı çalışan. Ama bahsettiğim tüm bu olumlu değişiklikler sadece alınan eğitimler ve danışmanlık sayesinde oluyor. Yine, imalat sanayinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB'le yürüttüğümüz özel bir program var. KOBİGEL adını verdiğimiz bu programın amacı hem teknolojiyi geliştiren, hem de bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerin sayısını artırmak. Bunun için; büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler ve endüstriyel robot gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Sanayinin dijital dönüşümü alanında dünyadaki eğilimleri de çok yakından takip ediyoruz. Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı 'Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na üye olduk. Yarınların teknolojilerini birlikte geliştirip, bu teknolojileri herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunacak politikaları beraber çalışacağız. Dünyadaki en iyi uygulama örneklerini yakından takip ederken, ülkemizde geliştirilen yenilikçi işleri dünyaya duyuracağız. İşte açılışını yaptığımız MESS Teknoloji Merkezi, forumla yaptığımız bu işbirliğine de ev sahipliği yapacak. Bugün açacağımız fabrikalar, Hamle Programının ilk sonuçları ve MESS Teknoloji Merkezi reel sektöre eşsiz katkılar sunacak" şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ HAKKINDA

MESS Teknoloji Merkezi. Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek. Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL'nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye'de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.MESS Teknoloji Merkezindeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre bir altyapıya sahip Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Dijital fabrikada kesikli ve seri üretim hatları yer alıyor. Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi MESS Teknoloji Merkezi'nde bulunuyor.Merkez, Türkiye'nin en kapsamlı 'Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı'nı sunuyor. Eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor. 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek.İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor. İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük 'sanayide dijital dönüşüm' çalışması olma özelliğini taşıyor.Türkiye, Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı "Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağıöna üye oldu. Yarınların teknolojileri WEF ile birlikte geliştirilip; bu teknolojilerin, herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunulması için gerekli politikalar beraber çalışılacak. MESS Teknoloji Merkezi bu işbirliğine ev sahipliği yapacak.İkinci büyük yatırım, Kocaeli'nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı olacak. Bir bölümü Makine İhtisas OSB'de, diğer kısmı İMES OSB'de bulunan fabrikalar için toplamda 4 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Fabrikaların 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Bu tesisler arasında; dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası; gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler, yüzde 100 ihracata çalışanlar; var.