Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı."
10.02.2021 10:15
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.
Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı."
Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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