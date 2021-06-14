Bakan Varank, yerli balistik çözümler üreten Nurol Teknoloji'yi ziyaret etti (1) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürettiği bor karbür seramiklerle Türkiye'nin adını bu alanda dünyadaki sayılı ülkeler arasına yazdıran Nurol Teknoloji'ye gerçekleştirdiği ziyarette, "Bor karbür seramiklerin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar, çok büyük bir katma değer. Bu teknolojide dünyadaki 3 oyuncudan biri olmamız ülkemizin konumunu stratejik hale getiriyor." dedi.

Bakan Varank, ileri balistik zırh ürünleri geliştiren Nurol Teknoloji'yi ziyaret etti. Genel Müdür Selim Baybaş ile Genel Müdür Yardımcısı Serpil Gönenç'ten çalışmalar ve gelecek planlamalarına ilişkin bilgi alan Bakan Varank, şirketin ürettiği ileri teknik seramiklerle platform ve personel korumaya yönelik balistik çözümlerini inceledi.

Şirketin seramik üretim hatlarını gezen Varank, "Kara Araçları Koruma Zırhları Projesi" kapsamında geliştirilen balistik zırhın 15 metre mesafeden 14,5 milimetre uçaksavar mühimmatına karşı koruma testine katıldı. Varank, daha sonra atış poligonunda 9 milimetre mühimmat ile bizzat gerçekleştirdiği atışla kişisel koruyucu zırhlar için geliştirilen plakayı test etti.

Varank, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin savunma amaçlı kompozit ve seramik malzemeler ürettiğini belirterek, bu kapsamda alümina, silisyum, karbür ve bor karbür seramikleri geliştirildiğini, personel korumaya yönelik bu plakaların İtalya'ya ihracatının yapıldığını anlattı.

Çok yakın bir mesafeden atış yapılmasına rağmen geliştirilen plakanın zırhlı aracı koruduğunu ifade eden Varank, "Bu malzemeler zırh çeliğinin yerine daha hafif ve daha çok koruma sağlıyor. Hem personellerin hem de zırhlı araçlarla hava araçlarının korunmasında kullanılıyor. Şirketin en önemli özelliği bor karbür seramiklerde dünyadaki 3 üreticiden biri olması. Sadece ABD ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi Nurol Teknoloji ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirdi ve üretimini yapıyor." diye konuştu.

"Yüksek koruma sağlıyor"

Varank, şirketin ürünlerinin Türkiye'de kullanılan askeri zırhlı araçların yanı sıra hava araçlarında da kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu araçlar yüksek hassasiyette ve çok iyi korunması gereken araçlar. Personelinizin can güvenliği de en önemli unsurlardan biri. Ürettiğiniz koruyucu yeleğin yüzde 100 koruma sağlaması gerekiyor, herhangi bir riski kabul etme şansınız yok. Dolayısıyla burada üretilen ürünler, yüzde 100 koruyuculuk sağlayan, testlerinin yapıldığı, dünya standartlarında bir koruma levhasına 1 kere ateş edilmesi kabul edilirken, 2-3 kere ateş edildiğinde hala koruma sağlayan ürünler. Bu manada da Nurol Teknoloji'nin en kaliteli ürünleri ürettiğini de söyleyebiliriz. Türkiye aslında bir bor ülkesi ama biz bu madeni ham bir şekilde Çin'e ihraç ediyoruz. Orada bor karbür haline getiriliyor ve daha sonra ülkemize satılıyor. Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Balıkesir'de bir yatırımı var. 2022'de kendi bor karbürümüzü ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada dışa bağımlılığımızı bitirebilecek olmamız bizim açımızdan sevindirici."

Savunma sanayisinin devlerine ihracat

Yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üreterek Türkiye ekonomisini büyütmek istediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1,5 dolar seviyesinde. Bor karbür seramiklerin kilogram başına ihracat değeri ise 90 dolar. Bu çok büyük bir katma değer. Bu teknolojide dünyadaki 3 oyuncudan biri olmamız tabii ki ülkemizin konumunu stratejik bir hale getiriyor. Biz arkadaşlarımızla bundan sonraki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi de yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatıyla kalkındırmaya devam edeceğiz. Nurol Teknoloji, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Şirket bunun yanı sıra ihracat da gerçekleştiriyor. Nurol Teknoloji dost ve kardeş ülke Pakistan gibi ülkelerin yanında İtalya, ABD gibi savunma sanayisinde büyük oyuncu olan ülkelerin arasında olduğu 10 kadar ülkeye satış yapıyor."