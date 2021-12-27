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Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi - Son Dakika

Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi

27.12.2021 12:01

Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği, ASELSAN tarafından üretilen yerli x-ray cihazı Arın, ithal muadillerine göre yüzde 30 daha ucuz.

Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği, ASELSAN tarafından üretilen yerli x-ray cihazı Arın, ithal muadillerine göre yüzde 30 daha ucuz.

Sınır kapılarından hava limanlarına, alışveriş merkezlerinden stadyumlara hayatın her alanında kullanılmaya başlanan "x-ray" cihazlarında güvenlik artık Arın'a emanet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi. ASELSAN tarafından üretilen Arın, muadillerine oranla yüzde 30 daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açılan terminal binasında kullanılan ve yerli olarak üretilen X-Ray Bagaj Kontrol Cihazını yerinde inceledi. Cihazın özellikleri hakkında bilgi aldı.

Yüzde 75 yerli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arın'ın bagaj, çanta gibi nesneleri görüntülemek için kullanıldığı bilgisi verilirken, "Cihazımız yüzde 75 oranında yerliliğe sahip. Muadillerine göre yüzde 30 daha avantajlı" ifadeleri kullanıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bir başarı hikayesi daha! Milyonlarca dolar cari açık verdiğimiz tamamı ithal X-Ray cihazları artık yerli olarak üretiliyor" ifadesini kullandı. Bakan Varank, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile birlikte Gaziantep Havalimanına kurulan yerli X-Ray cihazlarını test etti.

11 ayda üretildi

Daha önce Türkiye'de üretilmeyen ve tamamı ithal edilen X-Ray Görüntüleme Sistemi, ASELSAN ve HTR tarafından milli imkanlarla 11 ay gibi kısa bir sürede geliştirdi. ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarının ilk teslimatı DHMİ Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binasına yapıldı. Binaya 18 adet yerli X-Ray Cihazı kuruldu.

ASELSAN Arın x-ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş - çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi kabiliyetleri bulunuyor.

Sırada Tokat var

Proje kapsamında, önümüzdeki yıl Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 adet ASELSAN Arın X-Ray Cihazı teslim edilecek. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise, "ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği Arın x-ray bagaj kontrol cihazlarımız Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olmaya devam edecek" dedi.

Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi
Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi
Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi

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Mustafa Varank, Twitter, Milli, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik 'Arın'a emanet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen Arın x-ray kontrol cihazını inceledi - Son Dakika
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