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Son dakika haberleri... Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti

13.06.2021 10:27

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, "Alüminyum parçalar otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, "Alüminyum parçalar otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı. Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması, bu parçaları daha değerli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Çelikel Alüminyum firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Çelikel Alüminyum yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Bakan Varank'a, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, üretim tesisindeki faaliyetleri inceledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Varank, Çelikel Alüminyum'un 53 yıllık bir aile şirketi olduğunu ve yüksek basınçlı enjeksiyonlu alüminyum otomotiv parçaları ürettiğini belirterek şirketin özellikle dünyadaki prestijli markalara kilogram başına ortalama 5 avrodan ihracat yaptığını söyledi.

Varank, firmanın 2020 ihracatının 40 milyon avro olduğunu ifade ederek, "Alüminyum parçalar, otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı. Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması bu parçaları daha değerli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Firmanın örnek olacak bir yaklaşımının da özellikle çevreye saygılı, geri dönüşümü önceleyen bir üretim tesisini kurması olduğunu vurgulayan Varank, "Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor, üretim proseslerinizi ne kadar verimli yaparsanız, ne kadar çevreye saygılı yaparsanız, firmalar bir adım öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin Otomobili ile biz aslında elektrikli otonom arabalardan bahsetmiyoruz, teknolojik ürünlerden bahsediyoruz. Bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koydu. İnşallah böyle firmalarımızla değişen, dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz. Bu firmalarımız hem Türkiye'ye parça üretecekler hem de burada elde ettikleri başarılarla isimlerini yurt dışında iyi noktalara taşıyacaklar, dünyada rekabetçi olacaklar. Önümüzdeki yıllarda ihracatlarını çok daha artırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecekler."

Son dakika haberleri... Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti
Son dakika haberleri... Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti
Son dakika haberleri... Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti
Son dakika haberleri... Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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