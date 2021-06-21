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Bakanımız Sayın Yanık: "Aileyi Güçlendirmek İçin Düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2,2 Milyon Kişi Yararlandı" - Son Dakika

Bakanımız Sayın Yanık: "Aileyi Güçlendirmek İçin Düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2,2 Milyon Kişi Yararlandı"

21.06.2021 11:24
Bakanımız Sayın Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, ailelerin temel yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 'aile eğitimi ve iletişim', 'hukuk', 'iktisat', 'medya' ve 'sağlık' alanlarında vatandaşlara eğitimler verdiklerini belirterek,...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, ailelerin temel yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 'aile eğitimi ve iletişim', 'hukuk', 'iktisat', 'medya' ve 'sağlık' alanlarında vatandaşlara eğitimler verdiklerini belirterek, "Aileyi güçlendirmek için düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2, 2 milyon kişi yararlandı" dedi.

AEP ile ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkanları daha iyi kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını amaçladıklarını kaydeden Bakanımız Yanık, İl müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu eğitimleri ücretsiz olarak ailelere sunduklarını ifade etti.

Bakanımız Yanık, " 'Eğitim, Ailede Başlar' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz programımız kapsamında yaklaşık 1. 1 milyon kişi iletişim alanında, 495 bin kişi sağlık alanında, 168 bin kişi medya alanında, 245 bin kişi hukuk alanında ve 198 bin kişi de iktisat alanında eğitim aldı" diye konuştu.

Hayatın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi veriliyor

Beş alan (Aile Eğitim ve İletişim, Hukuk, İktisat, Medya, Sağlık) ve 28 modülden oluşan AEP, ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı. Aile eğitimi ve iletişim alanında yer alan modüllerle (7 modül), aile hayatının farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanırken; hukuk alanında yer alan modüllerle (5 modül), aile ile ilgili hukuk bilgisinin en sade ve anlaşılır dilde aktarılması, bu sayede aile bireylerinin hak ve ödevleri konusunda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Medya ve aile bütçesi yönetimi dersleri veriliyor

İktisat alanında yer alan modüllerle (5 modül), iktisadi süreçlerle ilgili ailelere farkındalık kazandırmak, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesini sağlamak, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaca uygun olarak yapabilmeleri konusunda destek verirken; medya alanında yer alan modüllerle (4 modül), medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sağlık alanında yer alan modüllerle de (7 modül) aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, ailenin yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak, hastalıklarla daha etkin mücadele etmek, sağlık maliyetlerini en aza indirerek ve verimliliği artırarak toplumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Bakanımız Sayın Yanık: Aileyi Güçlendirmek İçin Düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2,2 Milyon Kişi Yararlandı
Bakanımız Sayın Yanık: Aileyi Güçlendirmek İçin Düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2,2 Milyon Kişi Yararlandı

Derya Yanık, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Politika Bakanımız Sayın Yanık: 'Aileyi Güçlendirmek İçin Düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2,2 Milyon Kişi Yararlandı' - Son Dakika


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