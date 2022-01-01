AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen kız bebeği ziyaret etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği, Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Emine ve Osman Çavdar çiftinin, henüz ismini vermedikleri üçüncü çocukları doğdu. 3 kilo 400 gram ağırlığında doğan bebeğin 13 yaşında ablası ve 11 yaşında ağabeyi olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek bebek ve ailesini ziyaret etti. Miniğe bir adet Cumhuriyet altını hediye eden Bakan Yanık, anne ve babayı tebrik edip bebeğe hayırlı, uzun ömürler diledi.

BAKAN YANIK: GÜZELLİĞİ ZİYARET ETMEKTEN ÇOK HEYECANLIYIMBakan Yanık, anne ve baba kadar olmasa da çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kadar keyifle uyuyan bir güzellikle karşılaşmak çok hoş. Herkese iyi yıllar diliyorum. İnşallah 2022 hem ülkemize hem dünyaya, bütün insanlığa mutluluk, huzur, barış, sağlık, pandemiden kurtulduğumuz güzel günleri yaşadığımız bir yıl olur. Bakanlığımızın geleneği, yeni yılı ilk doğan bebekle karşılıyoruz. Doğum bir hayata başlangıç olduğu kadar umudu da ifade eden bir süreçtir. Bizler hayatı bir emanet olarak alan, emanet olarak yaşayan, o yüzden de üzerine titreyen, ihtimam gösteren insanlarız. Böyle bir güzelliği de gerçi henüz ismi yokmuş ama ziyaret etmekten hem çok heyecanlıyım hem de çok hoş bir mutluluk oldu" diye konuştu.BABA ÇAVDAR: İLK İKİ ÇOĞUMUN DOĞUMUNDA BULUNAMADIM

Bebeğin babası fayans ustası Osman Çavdar, ilk iki çocuğunun doğumunda eşinin yanında olmadığını belirterek, "Büyük kızım 13 yaşında, oğlum 11 yaşında. İlkinde vatani görevimi yapıyordum. İkincisinde işim gereği gurbetteydik göremedim onu da" dedi.