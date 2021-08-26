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Son dakika haberleri... Bakan Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı'nda konuştu Açıklaması

26.08.2021 17:32
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, uluslararası toplumdan tıpkı Afgan kadınlara gösterilen duyarlılık gibi Diyarbakır Annelerinin mücadelesine de destek vermelerini beklediklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, uluslararası toplumdan tıpkı Afgan kadınlara gösterilen duyarlılık gibi Diyarbakır Annelerinin mücadelesine de destek vermelerini beklediklerini bildirdi.

Bakan Yanık, G-20 Dönem başkanlığını yürüten İtalya'nın Cenova iline bağlı Santa Margherita Ligure kasabasında, G-20 düzeyinde kadınların güçlendirilmesi konusunu merkeze alan ilk üst düzey etkinlik olan "Kadınların Güçlendirilmesi Temalı Bakanlar Konferansı"na katıldı. Açılışını ve başkanlığını ev sahibi ülke İtalya'nın Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Elena Bonetti'nin yaptığı konferansta, Bakan Yanık, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yanık, Afganistan'da kadınların durumuna ilişkin bakanlar toplantısının ardından, "Çalışma ve Ekonomik Güçlendirme ve İş-Yaşam Dengesi" başlıklı oturumda konuştu.

Güçlü toplumun inşasının ancak kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha fazla katılımının sağlanması, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağının altını çizen Yanık, " Türkiye'de hükümet olarak, kadının toplumsal alanda görünürlüğünün artması, inisiyatif alanlarının genişlemesi ve genel anlamda kadının güçlenmesi meselesini, güçlü toplum ve güçlü ülke için önemli bir başlık olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"Kadın-erkek fırsat eşitliği anayasal bir güvenceye kavuştu"

Bakan Yanık, bu sebeple 2004'te Anayasa'nın 10. maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin hayata geçmesini sağlamakla yükümlüdür." ifadesini, 2010'da ise "Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmünü ilave ettiklerini aktardı. Yanık, böylece kadın-erkek fırsat eşitliği ve kadınlara pozitif ayrımcılığın, anayasal bir güvenceye kavuşmuş olduğunu vurguladı.

"Kadın milletvekili sayısı 104 oldu"

İktidarları döneminde özellikle karar alma mekanizmalarında kadınların varlığının önemli ölçüde arttığını anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Örneğin, TBMM'de 2002'de 24 kadın milletvekili varken, 2018 Genel Seçimleri sonrası bu sayı 104 oldu. Yine yargı mekanizmalarında kadınların varlığı hissedilir derecede arttı. Hakimlerimizin yüzde 45,97'si, avukatlarımızın yüzde 46,04'ü kadındır. 2004 yılında yüzde 20,8 olan kadın istihdam oranı, 2021 Mayıs itibariyle yüzde 27,1 olmuştur. Kadının işgücüne katılma oranı 2004 yılında yüzde 23,3 iken 2021 Mayıs itibariyle bu oran yüzde 31,3'e yükselmiştir."

Avrupa'daki Türk kadınlara "eşit muamele ve eşit fırsat verin" mesajı

Bakan Yanık, güçlü ve özgüvenli bir toplumun inşasında kadınların çok önemli katkısı olduğunun altını çizerek günümüzde kadınların kültürleri, dinleri ve fiziksel görünümleri nedeniyle birçok ayrımcılığa maruz kaldığına işaret etti. Bu ayrımcılığın yaşanmadığı hiçbir ülke ya da topluluk olmadığına vurgu yapan Yanık, şunları kaydetti:

"Avrupa'da Türk kökenli büyük bir kadın topluluğu mevcut. Biz onların iş hayatı, ekonomi, eğitim, siyaset gibi hayatın her alanında ülkelerine katkı sağlamalarını, toplumla tamamen uyumlu vatandaşlar olmalarını istiyoruz. Bu, ancak dinleri, kültürleri veya ne giydiklerine bakılmaksızın eşit muamele görmeleri ve eşit fırsatlara sahip olmaları durumunda mümkündür."

"Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek verin" çağırısı

Yanık, son dönemde yürüttükleri çalışmalar sonucunda 81 ilde 464 adet yeni kadın kooperatifi kurduklarını, bunların arasında sığınmacı kadınların da olduğunu belirtti. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kooperatiflerin kadınları güçlendirerek terörün yıkıcı etkilerinden uzaklaştırmasının da söz konusu olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"2019 yılının Ağustos ayından bu yana, bu bölgelerimizdeki kadınlar, güçlü ve dirayetli bir şekilde evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden alabilmek için bir direniş başlattılar. Diyarbakır Anneleri olarak anılan bu kadınlar, 'kadın gücü' nün somut birer örneği olarak karşımızda. Biz bu vesileyle uluslararası toplumdan tıpkı biraz önce Afganistan için konuştuğumuz gibi aynı duyarlılığı Diyarbakır Annelerinin mücadelesine de göstermelerini önemle bekliyoruz ve bu desteği doğrusu önemsiyoruz."

Konferansın sonuçları G20 Liderler Zirvesi'nde sunulacak

G20'nin ilk kez düzenlediği konferansta, kadınların güçlendirilmesi, kadın haklarının tanımı ve korunması, kadınlar için daha kaliteli işlere erişim, kadınların yetenek ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan politikalar ve kadınların liderlik pozisyonlarında temsilini artırma gibi konular masaya yatırıldı.

Konferansa, G-20 ülkelerinin fırsat eşitliğinden sorumlu bakanların yanı sıra, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (UN Women), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), OECD, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Konferansın sonuçları ise 30-31 Ekim'de Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde sunulacak.

Öte yandan, Akdeniz'e kıyı olan kasabada İtalyan polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

G20 Liderler Zirvesi, Derya Yanık, Diyarbakır, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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