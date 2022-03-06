Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir

06.03.2022 01:27
Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar. Gazilerimiz sizin kısır siyasetinizin konusu değildir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına cevap verdi. Bakan Yanık, açıklamasında şöyle dedi:

"Özgür Bey, Kıbrıs gazilerimizden malul olmayanların (kalıcı hasar bırakacak şekilde yaralanmayanlar) aldığı aylık ile 15 Temmuz gazilerimizden malul olmayanların Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan aldığı destek benzerdir. Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar. Gazilerimiz sizin kısır siyasetinizin konusu değildir. Bilgi sahibi olup da açıklama yapsaydınız, gazilik gibi ulvi bir makamı istismar ediyor olmazdınız."

Haber:  ANKARA,


YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı' Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Derya Yanık, Özgür Özel, Twitter, Vatan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
01:02 Önce tartıştığı kişiyi vurdu ardından intihar etti!
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:54 Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
23:15 Karagümrükspor amatöre düştü! Başkan alaya aldı, helva dağıttı
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 01:42:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement