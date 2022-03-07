Son dakika haberleri! Bakan Yanık'ın ziyareti sırasında başkanın makam aracına çarptılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Yanık'ın ziyareti sırasında başkanın makam aracına çarptılar

07.03.2022 14:36
Son dakika haberleri! Bakan Yanık'ın ziyareti sırasında başkanın makam aracına çarptılar

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Kadirli Belediyesi ziyareti sırasında, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın park halindeki makam aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Kadirli Belediyesi ziyareti sırasında, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın park halindeki makam aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Yanık'ın ziyareti sırasında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın park halindeki makam aracına, Yaşar B.'nin kullandığı 01 DCD 61 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Her iki araçta maddi hasar oluştu. Yan yatan araç el birliğiyle düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi. - OSMANİYE

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Derya Yanık, Kadir Kara, Osmaniye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bakan Yanık'ın ziyareti sırasında başkanın makam aracına çarptılar - Son Dakika


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