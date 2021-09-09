Son dakika haberleri: Bakan Yanık: "(Kastamonu, Bartın ve Sinop sel afeti) Şimdiye kadar 50 hanemizin tefrişatını gerçekleştirdik" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen vatandaşların ev eşyalarını temin etmeyi sürdürdüklerini belirterek, şimdiye kadar 50 hanenin tefrişatını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Jandarma teşkilatımızın da desteğiyle selzedelerimizin ev eşyalarını temin etmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 50 hanemizin tefrişatını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yanık, paylaşımında, jandarma ve Bakanlık personelinin ailelere eşya temini çalışmalarına ilişkin fotoğraflara da yer verdi.