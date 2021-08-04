Son dakika haberleri: Bakan Yanık: "Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira... - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı. Bakan Yanık, yangın bölgelerine aktarılan toplam tutarın 39 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39 milyon liraya ulaştı" ifadelerini kullandı. - ANKARA