Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü

14.03.2022 01:44
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü

Son dakika haberine göre NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, New York'ta Türkevi'nde, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, New York'ta Türkevi'nde, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 14 Mart'ta başlayacak Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66'ncı oturumuna katılmak üzere New York'ta bulunan Yanık, Türk toplumu temsilcileri ile sohbet etti.

Yanık, ABD'deki Türk toplumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türk toplumunun, ABD'de örgütlenme sorununa dikkati çeken Yanık, "Yaşadığınız ülkelerde entegre olmanın, bir arada olmanın, o güç birliğini bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu kuşkusuz sizler benden daha iyi biliyorsunuz." dedi.

Türkevi binasının ise Türkiye'nin gücünü gösterdiğini belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin, şu çatının altında bulunan insanların, her birimizin kaygısı Türkiye'nin daha iyi olmasıdır. Türkiye'nin daha güçlü olmasıdır. Türk vatandaşlarının gittikleri her yerde daha saygın, daha kabul gören ve daha etkin olmasıdır. Bütün çabamız, derdimiz, tasamız bu."

Bakan Yanık, Türk vatandaşlarının nerede yaşarsa yaşasın ve hangi ideolojiden olursa olsun, Türkiye söz konusu olduğunda ya da bir çatışma ile karşı karşıya kalındığında birlik olması gerektiğine vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yurtdışında Türk toplumunun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik aile ataşelikleri kurmayı planladığını söyleyen Yanık, "Bu velayet konusu çok problem olmaya başladı. Oralarda vatandaşlarımıza aile hukukundan kaynaklı hukuksal problemlerinde de destek olmak için aile ataşeliğini Düsseldorf'ta kurduk. Almanya'dan devam ederek Türk toplumunun yoğun olduğu yerlerde inşallah kurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin FETÖ ve PKK konusundaki tutumunu da eleştiren Yanık, Türk toplumunun temsilcilerinin, ABD'de özellikle Türkiye'nin terörle mücadelede nerede durduğu konusunda sivil katkısına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü

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Derya Yanık, New York, Türkevi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Yanık, New York'ta Türkevi'nde Türk toplumu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


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