Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

07.03.2022 20:19
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki ailesini ziyaret ederek, "Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki ailesini ziyaret ederek, "Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzeren Osmaniye'ye giden Bakan Yanık, üniversite öğrenimi gördüğü Antalya'da uğradığı saldırı sonucu öldürülerek vücudu 13 parçaya ayrılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyarette etti. Ailenin Kadirli ilçesindeki evlerine giden Yanık, anne Mezide ile baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı dileyerek, ailenin yanında olduklarını ve davayı takip ettiklerini belirtti.Bakan Yanık, ziyarete ilişkin "Canice katledilen kızımız Azra'nın ailesinin ziyaret ederek acılarını paylaştık. Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız. Kararlıyız" ifadelerini kullandı.


Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Azra Gülendam Haytaoğlu, Derya Yanık, Osmaniye, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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