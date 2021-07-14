Son dakika haberleri... Bakan Yanık, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı - Son Dakika

Salondaki katılımcılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüde konuşması
Atama işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı.
Kaynak: AA
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