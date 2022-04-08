Son dakika gündem: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Rıdvan Duran atandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Rıdvan Duran atandı

08.04.2022 01:45
Son dakika gündem: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Rıdvan Duran atandı

Son dakika gündem haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise görevden alındı.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Rıdvan Duran atandı - Son Dakika


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