Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İzmir'de konteyner kent için 'Az kaldı' mesajı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İzmir'de konteyner kent için 'Az kaldı' mesajı
15.11.2020 12:19
Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışmasının fotoğraflarını 'Az kaldı' notuyla paylaştı.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışmasının fotoğraflarını 'Az kaldı' notuyla paylaştı.
Bakan Yardımcısı Çataklı, İzmir depreminin ardından 4 Kasım'da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, depremzedelerin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu. Konteyner kentin 19 gün sonra hazır hale geleceğini belirten Çataklı, daha sonra devam eden çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Çataklı, bugünkü paylaşımında 'Az kaldı' notunu düşerek, devam eden çalışmalardan fotoğraf paylaştı.
Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan "Küçük Gelin" dizisi çalıntı çıktı Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Dünyada yalnızca Burdur Gölü'nde bulunuyor: 'Burdiricus' isimli yosun balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı