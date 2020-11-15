Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İzmir'de konteyner kent için 'Az kaldı' mesajı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışmasının fotoğraflarını 'Az kaldı' notuyla paylaştı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, İzmir depreminin ardından 4 Kasım'da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, depremzedelerin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu. Konteyner kentin 19 gün sonra hazır hale geleceğini belirten Çataklı, daha sonra devam eden çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Çataklı, bugünkü paylaşımında 'Az kaldı' notunu düşerek, devam eden çalışmalardan fotoğraf paylaştı.