Üye Girişi
Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde

23.09.2021 16:17
Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde, System.String[]

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesiyle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesiyle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, nüfusu 1 ila 500 arasında olan kırsaldaki yerleşim yerlerine 4.5G altyapısı kurulmasını hedefleyen Evrensel Projesinin birinci ve ikinci fazları Türkiye çapında yerli ve milli ULAK Baz istasyonlarının kullanımı ile başlamıştı. Kırsal alandaki milyonlarca vatandaş haberleşme teknolojilerinin getirdiği imkanlardan bu proje kapsamında yararlandı. Projenin üçüncü fazı için hazırlıklar sürerken, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde, 6G Çalıştayına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci sektöre yön verecek açıklamalarda bulundu.

2013 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ULAK Projesi ile başlayan 2017 yılında ULAK Haberleşmenin kurulmasıyla devam eden milli haberleşme çözümleri ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 4,5 G iletişim sağlayan ULAK Haberleşme; milli hassasiyetleri göz önünde tutarak çalışmalarını sürdürüyor. "Türkiye'nin verisi milli güvenlik meselesi" diyen ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci 6G Çalıştayında yaptığı açıklamalarda, "Sadece ülkenin verisi değil geliri de koruma altına alınıyor" dedi. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekci, ULAK'ı bu vizyonla kurduklarını, bugün önümüzden geçen bu teknolojiyi yakalayarak 5G ve ötesi yolunda ülkemizde marka bir değere de imza attıklarını açıkladı.

Yerli ve Milli ürünlerin önemine ve ekonomiye olan katkılarına işaret eden Bakan Sayan, yakında ihalesi planlanan Evrensel Faz-3 ihalesine ilişkin müjdeyi paylaştı.

Mobil Genişbant Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli dönüşümün LTE'de ULAK ile başladığını ve bu sayede yerlilik oranlarına yönelik önemli yollar alındığını vurgulayan Sayan, Evrensel Faz3 Projesinde kurulacak olan sahaların tamamının ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçirileceğini belirtti.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 5G ve ötesine giden yolda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin öneminin altını çizerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan çok güzel bir müjde verdi. Evrensel projesinde ULAK yerli ve milli ürün ile gideceğimizin haberini verdi. Biz desteklemezsek kimsenin desteklemeyeceğinin farkındayız" diyerek, sektöre yön veren önemli bir müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

(İHA)

Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde

geri dönüşüm, Türkiye, Milli, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı 16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak
Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı 15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş 15:05 Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi 14:27 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'

Son Dakika Haberleri
16:52 İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar
16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
16:49 TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar         
16:53
TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi         
16:49
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti         
14:38
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 17:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement