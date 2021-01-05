Son Dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti
05.01.2021 16:47
Son dakika gündem haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.
Bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Trabzon'a gelen Bakan Selçuk, valilik ziyareti sonrasında Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu. Bakan Selçuk ve beraberindekiler Şehit Eren Bülbül'ün kabrine çiçek bırakıp, dua okudu. Bakan Selçuk daha sonra Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü evinde ziyaret etti.
(Bekir Koca/İHA)
Son Dakika Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi transfer etti 41 yaşındaki vatandaş, yedinci kattan atlayarak yaşamına son verdi Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da aralık ayının futbolcusu seçildi Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti