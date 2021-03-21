Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı - Son Dakika

Bakan Selçuk twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar