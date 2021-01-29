Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi

29.01.2021 19:55

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şırnak ve ilçeleri için spor salonları, gençlik merkezleri, her yere gençlik merkezleri inşa edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şırnak ve ilçeleri için spor salonları, gençlik merkezleri, her yere gençlik merkezleri inşa edeceğiz. Basketbol ile ilgili de 10 bin pota projemizle yeni potalarımızı 100 adet olmak üzere Şırnak'ımıza yapacağız. Şırnak'ın tümünü kapsayacak köylerin mahallelerin ortak kullanabileceği yeni semt sahalarını da 25 adet olarak Şırnak'ımıza yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaret, inceleme ve bazı tesislerin açılışını yapmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Kasapoğlu'nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, beraberlerindeki heyet ile birlikte ilk olarak Şırnak Gençlik merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Şırnak gençlik merkezinde incelemelerde bulunarak, merkezdeki atölyeleri ve kütüphaneyi gezdi. Müzik atölyesinde gençlerin seslendirdiği şarkıları dinleyen Kasapoğlu, genç sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi, gençlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Gençlerle buluşmanın ardından Şırnak Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu şeref defterini imzaladı. Valilik makamında yapılan görüşmede Şırnak'ta yatırımlar ve spor faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet ile birlikte Tenis Kort ve Genç Ofisi açılışların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Protokol Törenine geçti.

"GÜCÜMÜZÜ HİÇBİR ALGI OPERASYONU YENEMEZ VE YENEMEYECEKTİR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Protokol Töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Diyoruz ki gençler neredeyse, biz oradayız. Bugün genç ofislerimizden bir tanesini Şırnak Üniversitesinde açılışını yaptık. Onunla birlikte Türkiye'nin en güzel tenis kortlarının açılışını yaptık. Gençlerimiz için ve Şırnak'ımız için hayırlı olsun. Birileri gibi kandan ve gözyaşından değil, sevgi ve muhabbetten, gönül medeniyeti ile yürümenin gayret etmenin çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla bizim bu zihni dönüşümümüzü, zihni gücümüzü hiç kimsenin hiçbir çabası, hiçbir algı operasyonu yenemez ve yenemeyecektir. Şükürler olsun bu güne kadar ki çalışmalarımızda gençlik ve spor yatırımlarıyla ülkemizin bütün vilayetleri çok farklı noktalara geldi. Sporun birkaç branştan değil birçok alandan ibaret gören spor anlayışındayız. Tenis, basketbol, voleybol, yüzmesiyle, atletizmi, satranç her alanda, iddiası olan, alın teri döken sporcular var. Sporcu adayları var. Bizlerde bütün tesislerimizle, kalitesiyle bütün dünyaya meydan okuyan bütün tesislerimizle, bu çıtayı yükseltmek ve bununla beraber bütün sporcularımızı desteklemekteyiz" dedi.

ŞIRNAK'A YAPILACAK YATIRIMLARI SIRALADI

Bakan Kasapoğlu Şırnak'a yapılacak yeni yatırımları müjdeleyerek, "Bugün bir protokol imzalayacağız. Ama bununla birlikte Şırnak'ımız için daha önce imzaladığımız protokolünde neticelendiğini görmekten mutluyuz. Şırnak, 'Yüzme Bilmeyen Kamasın' projemizi tek bir havuz olmasına rağmen bu güne kadar en başarılı şekilde yöneten illerimizden biri oldu. Ben Şırnak'ı canı gönülden tebrik ederim. Hedefimiz bu kadar su kaynaklarının olduğu bir coğrafyada yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmektir. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl koyduğumuz 1 milyon hedefi geçtik. Yeni hedefler planlıyoruz. Şırnak'a yeni inşa edeceğimiz 6 yeni havuzla birlikte olacak. Şırnak'ımıza ilçelerimize ve gençlerimize hayırlı olsun. Şırnak ve ilçeleri için spor salonları, gençlik merkezleri, biz her yere gençlik merkezleri inşa edeceğiz. Şırnak'ta gençlik merkezi olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak. Basketbol ile ilgilide 10 bin pota projemizle yeni potalarımızı 100 adet olmak üzere Şırnak'ımıza yapacağız. Şırnak'ın tümünü kapsayacak köylerin mahallelerin ortak kullanabileceği yeni semt sahalarını da 25 adet olarak Şırnak'ımıza yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şırnak Belediye Başkanlığı ve Şırnak Üniversitesi ziyaretlerinin ardından Şırnak'tan ayrıldı.

(İHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi

Ali Hamza Pehlivan, Mehmet Kasapoğlu, Yatırım, Şırnak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Hercai'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim diziye veda etti Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var
Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak         
20:21
Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır         
18:50
VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı! Yıldız futbolcu G.Saray'a golle döndü VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı! Yıldız futbolcu G.Saray'a golle döndü         
17:47
Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti         
17:17
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 20:31:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei