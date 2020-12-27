"Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz" - Son Dakika

"Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz"

27.12.2020 11:34

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için, bu süreci neredeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için, bu süreci neredeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın 19. İstişare Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada İstişare Kurulunun 2020 yılının 12'nci ve son toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Pekcan, önümüzdeki dönemde de bu toplantıları aynı sıklıkla ve çok daha güzel sonuçlarla yapmayı arzu ettiklerini söyledi.

Katılımcı STK başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Pekcan, "İstişare kurulumuzun, kuruluşlarınız ile Bakanlığımız arasındaki koordinasyona katkı sağlamasının yanı sıra ben, kuruluşlarınızın birbirleri arasındaki sinerji ve işbirliğini de teşvik ettiğini görüyorum ve bundan memnuniyet duyuyorum. Bu sinerji ülkemizin birliği beraberliği ve hedeflerine ulaşması açısından son derece önemli. Bakanlık olarak biz sizleri dinleyip sizlerin katkılarından yararlanıyor, hatta diğer icracı bakanlıklarımızla bu önerilerinizi, taleplerinizi paylaşıyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde de İstişare Kurulumuzun işleyişi ve gündem ile ilgili olarak sizlerin varsa beklentilerinizi önerilerinizi almaktan da son derece memnun olacağım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerle ilgili kararın 23 Aralık tarihinde, karara ilişkin uygulama usul ve esasları belirleyen tebliğin de 24 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Bakan Pekcan, destek başvurularının e-devlet üzerinden en geç Ocak ayının ilk haftası alınacağını kaydetti.

Bakan Pekcan, tüm süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürümesi için esnaf ve sanatkarların ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya Bakanlık olarak devam edeceklerini ifade etti.

"Brexit sürecini nefes nefese takip ediyoruz"

Brexit sürecini de yakından takip ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için, bu süreci neredeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz" dedi.

Bu konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirdiklerini, teknik toplantılar yaptıklarını anlatan Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hale geldi. Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabi biz AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı, AB-BK anlaşması öncesi, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ancak, AB ile bizim, Türkiye ile İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesi için her iki taraf ile de senkronize bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Bizim taslak anlaşmamız hazır. Sadece AB'nin kendi Avrupa Birliği Parlamentosu ve 27 ülkenin görüşlerini alması gerekiyor. Biz o süreci nasıl hızlandırabiliriz hem AB hem İngiltere'yle görüşerek, onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aslında biz hazırız."

Çin'e yönelik ilk ihracat treninin seferini tamamladığını, bundan sonra da bu seferlerin düzenli olarak yapılmasını öngördüklerini aktaran Bakan Pekcan, gerek Uzak Asya ile ikili ticaretin geliştirilmesi, Kuşak Yol inisiyatifindeki etkinliğin artırılması gerekse Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, alternatif taşıma modlarıyla taşımanın yükseltilmesi açısından lojistik alt yapıyla ilgili çalışmaların, atılacak adımların önem arz ettiğini söyledi.

Bakanlığın Yurtdışı Lojistik Merkezleri çalışmasına da değinen Bakan Pekcan, bu çalışmaları e-ticaret vizyonuyla birlikte değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede STK'lardan da 2021 yılı genelinde lojistik ve e-ticaret altyapısı ile ilgili görüş ve proje önerilerini almaktan memnuniyet duyacaklarını dile getiren Bakan Pekcan, hatta bu tür çalışma ve projeleri özel sektörden beklediklerini ifade etti.

"İhracatçı tabanını genişletmek ve iller arası farklılıkları azaltmak önceliğimiz"

Bir diğer önceliklerinin ihracatçı tabanını genişletmek, bölgeler ve iller arasındaki ihracat farklılıklarını azaltmak olduğunu vurgulayan, ihracatı hem ülke geneline hem de KOBİ'lere ve küçük işletmelere, kooperatiflere daha fazla yaymak için çalışmaları sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini belirten Bakan Pekcan, bu kapsamda "81 İlde İhracata İlk Adım" Programını başlattıklarını anımsatarak, "Bu programımızın, ihracat ailemize yeni üyeler kazandırma noktasında oldukça başarılı; ses getirici sonuçlar alacağını düşünüyorum. Çünkü biz bu potansiyel firmalarımıza 6 ay süreçle bire bir mentörlük hizmeti vereceğiz. İhracatçı ve girişimci tabanımızın genişlemesi için, işletmelerimize, girişimci ve girişimci adaylarımıza, esnaf-sanatkarlarımıza, kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve teknik destek çalışmalarımız aynı etkinlikle devam edecek" şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak dış ticarette, iç ticarette ve gümrük süreçlerinde etkinliği daha da artırmak üzere çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

-İHA-

Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz
Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz
Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz
Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz
Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz
Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz
Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz

Nefes Nefese Dizisi, Birleşik Krallık, Türkiye, Brexit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz' - Son Dakika


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