Son dakika haberleri: Bakanı Pekcan: Brexit sürecini dakika dakika takip ediyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakanı Pekcan: Brexit sürecini dakika dakika takip ediyoruz

27.12.2020 11:41
Son dakika haberleri: Bakanı Pekcan: Brexit sürecini dakika dakika takip ediyoruz, System.String[]

Son dakika gündem haberi: TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallığın müzakerelerinin tamamlanmasıyla, biz de Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için, bu süreci nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallığın müzakerelerinin tamamlanmasıyla, biz de Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için, bu süreci nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın 19'ncu istişare toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak,  Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, İstişare Kurulu'nun 2020 yılının 12'nci ve son toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde de bu toplantıları aynı sıklıkla ve çok daha güzel sonuçlarla yapmayı arzu ettiklerini söyledi.

'KURULUŞLARIN BİRBİRLERİ ARASINDAKİ SİNERJİ MEMNUNİYET VERİCİ'Katılımcı STK başkanlarına katkıları nedeniyle teşekkür eden Pekcan, "İstişare Kurulumuzun, kuruluşlarınız ile Bakanlığımız arasındaki koordinasyona katkı sağlamasının yanı sıra ben, kuruluşlarınızın birbirleri arasındaki sinerji ve işbirliğini de teşvik ettiğini görüyorum ve bundan memnuniyet duyuyorum. Bu sinerji ülkemizin birliği beraberliği ve hedeflerine ulaşması açısından son derece önemli. Bakanlık olarak biz sizleri dinleyip sizlerin katkılarından yararlanıyor, hatta diğer icracı bakanlıklarımızla bu önerilerinizi, taleplerinizi paylaşıyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde de İstişare Kurulumuzun işleyişi ve gündem ile ilgili olarak sizlerin varsa beklentilerinizi önerilerinizi almaktan da son derece memnun olacağım" dedi.'DESTEK BAŞVURULARI OCAK AYININ İLK HAFTASI ALINACAK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerle ilgili kararın 23 Aralık tarihinde, karara ilişkin uygulama usul ve esasları belirleyen tebliğin de 24 Aralık tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlatan Pekcan, destek başvurularının e-devlet üzerinden en geç ocak ayının ilk haftası alınacağını kaydetti. Pekcan, tüm süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürümesi için  esnaf ve sanatkarların ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya bakanlık olarak devam edeceklerini ifade etti.'BREXİT SÜRECİNİ NEFES NEFESE TAKİP EDİYORUZ'Brexit sürecini de yakından takip ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "AB ile Birleşik Krallığın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için, bu süreci nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz" ifadelesini kullandı.Bu konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirdiklerini, teknik toplantılar yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti."Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hale geldi. Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabi biz AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı, AB-BK anlaşması öncesi, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ancak, AB ile bizim, Türkiye ile İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesi için her iki taraf ile de senkronize bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Bizim taslak anlaşmamız hazır. Sadece AB'nin kendi Avrupa Birliği Parlamentosu ve 27 ülkenin görüşlerini alması gerekiyor. Biz o süreci nasıl hızlandırabiliriz hem AB hem İngiltere'yle görüşerek, onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aslında biz hazırız."

Bakan Pekcan ayrıca, Bakanlık olarak dış ticarette, iç ticarette ve gümrük süreçlerimizde etkinliği daha da artırmak üzere çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Pekcan açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakanı Pekcan: Brexit sürecini dakika dakika takip ediyoruz - Son Dakika


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