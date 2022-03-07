Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE - Son Dakika
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Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE

07.03.2022 15:07

Son dakika gelişmesine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, törenle kutlandı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anıta çelenk koyduktan sonra Andırın Caddesi'nde temsili olarak Kuvayimilliye birliklerini karşıladı. Mehteran eşliğinde şehir turu atan Bakan Yanık, stadyumda düzenlenecek törene katılmak için hareket etti.

Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE
Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE
Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE

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Derya Yanık, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE - Son Dakika


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