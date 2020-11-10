Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
10.11.2020 21:24
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu