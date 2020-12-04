Son dakika haberleri! Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi (2)

04.12.2020 13:00
Son dakika haberleri! Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi (2), System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre 'GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

'GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Bakan Elvan, yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Elvan, "İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAPISAL REFORM ÇALIŞMASININ DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ'MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Kaan, başlatılan reform hareketinin, iş dünyası adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle pandemi sürecinin ağır koşulları altında dünya ekonomisinin daralma trendini sürdürdüğü bir dönemde ülkemizin yeniden büyüme sürecine girmesi ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi adına başlatılan reform hareketini iş dünyası adına önemsediğimizi vurgulamak isterim. Bizzat, pandemi süreci dahil, başkanlığım dönemimde yaptığım yurt gezileri ve yurt dışı şube ziyaretlerimde edindiğim kanı; üretim gücümüzün aslında gerekli koşullar sağlandığı takdirde yeniden ve hevesle çarkları döndürmeye hazır olduğunu göstermektedir. Nitekim son büyüme rakamlarının ayrıntılarındaki imalat sanayi katkısı ve sabit sermaye yatırımlarındaki artış, bu hususta umut vericidir. Özellikle pandemi süreci ardından yaşanacak yeni ekonomik yapı içinde ülkemizin hem tedarik hem de lojistik ağları açısından kendine hatırı sayılır bir yer bulması için şimdiden temel üretim ve yatırım paradigmalarımızda önemli değişimlerin yapılması şarttır. Bu nedenle Hazine ve Maliye ve Adalet Bakanlıkları nezdinde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan bu yapısal reform hareketini MÜSİAD olarak desteklediğimizin altını çiziyorum. Tüm imkan ve projelerimiz ile bu reform hareketinin destekçisi olacağımızı da beyan ediyorum" dedi. 'UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR'

Kaan, sahadan elde ettikleri bilgileri çalışma hayatı, finansman, vergi ve ödemeler, hukuk ortamı, sektörel talepler, gıda, tarım ve hayvancılık başlıkları altında tasnif ettiklerini; ancak Türkiye'nin ihtiyacı olan, mikro düzenlemelerden ziyade zihinsel bir dönüşüm ve bilhassa yatırım-üretim-ticaret hattında senkronizasyonu teşvik edecek bir paradigma değişimi olduğunu kaydetti. Kaan, "Bu nedenle kısa vadeli çözümlerin artık sermaye, emek ve hammadde piyasalarında istenilen etkiyi oluşturmayacağı kanaatindeyiz. Öneri ve taleplerimizi makro ve mikro ölçekli düzenlemeler olarak temelde iki ayrıma tabii tuttuk. Saha yaygınlığımızın verdiği avantaj ile ekonominin sinir uçlarından gelen veriler toplanırken bir yandan da makro düzeyde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiği, yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdik. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte; sermaye, teşvik ve girişimcilik verimliliği alanlarında çok daha dikkatli olması gereken ve daha seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir ekonomik paradigma değişimine ihtiyacı olduğunun altını çizdik" dedi.


Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdülhamit Gül, Lütfi Elvan, Adalet, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi (2) - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Kılıçdaroğlu takip ediliyorum diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Avcılar'da aile sağlığı merkezine gelen kadın maske uyarısında bulunan doktora saldırdı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den "Aşıyı kendinize yaptınız mı?" sorusuna yanıt: Diğer insanlarla birlikte yaptıracağız         
11:40
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı         
11:01
CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak         
10:49
Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
İki hafta önce doğum yapan Merve Aydın, koronavirüse yakalandı İki hafta önce doğum yapan Merve Aydın, koronavirüse yakalandı         
08:42
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı         
22:21
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 13:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei