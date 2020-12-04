Son dakika haberleri! Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi (2)

'GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Bakan Elvan, yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Elvan, "İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAPISAL REFORM ÇALIŞMASININ DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ'MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Kaan, başlatılan reform hareketinin, iş dünyası adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle pandemi sürecinin ağır koşulları altında dünya ekonomisinin daralma trendini sürdürdüğü bir dönemde ülkemizin yeniden büyüme sürecine girmesi ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi adına başlatılan reform hareketini iş dünyası adına önemsediğimizi vurgulamak isterim. Bizzat, pandemi süreci dahil, başkanlığım dönemimde yaptığım yurt gezileri ve yurt dışı şube ziyaretlerimde edindiğim kanı; üretim gücümüzün aslında gerekli koşullar sağlandığı takdirde yeniden ve hevesle çarkları döndürmeye hazır olduğunu göstermektedir. Nitekim son büyüme rakamlarının ayrıntılarındaki imalat sanayi katkısı ve sabit sermaye yatırımlarındaki artış, bu hususta umut vericidir. Özellikle pandemi süreci ardından yaşanacak yeni ekonomik yapı içinde ülkemizin hem tedarik hem de lojistik ağları açısından kendine hatırı sayılır bir yer bulması için şimdiden temel üretim ve yatırım paradigmalarımızda önemli değişimlerin yapılması şarttır. Bu nedenle Hazine ve Maliye ve Adalet Bakanlıkları nezdinde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan bu yapısal reform hareketini MÜSİAD olarak desteklediğimizin altını çiziyorum. Tüm imkan ve projelerimiz ile bu reform hareketinin destekçisi olacağımızı da beyan ediyorum" dedi. 'UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR'

Kaan, sahadan elde ettikleri bilgileri çalışma hayatı, finansman, vergi ve ödemeler, hukuk ortamı, sektörel talepler, gıda, tarım ve hayvancılık başlıkları altında tasnif ettiklerini; ancak Türkiye'nin ihtiyacı olan, mikro düzenlemelerden ziyade zihinsel bir dönüşüm ve bilhassa yatırım-üretim-ticaret hattında senkronizasyonu teşvik edecek bir paradigma değişimi olduğunu kaydetti. Kaan, "Bu nedenle kısa vadeli çözümlerin artık sermaye, emek ve hammadde piyasalarında istenilen etkiyi oluşturmayacağı kanaatindeyiz. Öneri ve taleplerimizi makro ve mikro ölçekli düzenlemeler olarak temelde iki ayrıma tabii tuttuk. Saha yaygınlığımızın verdiği avantaj ile ekonominin sinir uçlarından gelen veriler toplanırken bir yandan da makro düzeyde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiği, yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdik. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte; sermaye, teşvik ve girişimcilik verimliliği alanlarında çok daha dikkatli olması gereken ve daha seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir ekonomik paradigma değişimine ihtiyacı olduğunun altını çizdik" dedi.