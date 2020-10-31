Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde incelemelerde bulundu. Bakanlar daha sonra enkaz altındaki yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlarla konuştu.