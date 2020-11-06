Son dakika haberleri | Bakanlar Kurum ve Pakdemirli, Bayraklı'da yapılması planlanan konut sahasını inceledi
06.11.2020 15:56
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin pist alanına doğru yürümeleri Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikoptere binmesi Helikopterin kalkışa geçmesi Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikopterden Rezerv Konut Sahasını incelemeleri Bakanlar Kurum...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin pist alanına doğru yürümeleri
Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikoptere binmesi
Helikopterin kalkışa geçmesi
Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikopterden Rezerv Konut Sahasını incelemeleri
Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin Rezerv Konut Sahasında incelemelerde bulunması
İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı ilçesinde yapılması planlanan yaklaşık 3 bin konutluk Rezerv Konut Sahasını incelediler.
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