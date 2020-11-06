Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin pist alanına doğru yürümeleri

Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikoptere binmesi

Helikopterin kalkışa geçmesi

Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikopterden Rezerv Konut Sahasını incelemeleri

Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin Rezerv Konut Sahasında incelemelerde bulunması

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı ilçesinde yapılması planlanan yaklaşık 3 bin konutluk Rezerv Konut Sahasını incelediler.