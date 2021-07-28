Üye Girişi
Son dakika haberleri! Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (2)

28.07.2021 21:41
Son dakika haberleri! Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (2), System.String[]

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu an itibarıyla hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlardan 2'si hariç hepsinin taburcu olduğunu belirterek, "Gece boyunca da mücadelemiz yangını bir an evvel kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarına başlamak için devam ediyor olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu an itibarıyla hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlardan 2'si hariç hepsinin taburcu olduğunu belirterek, "Gece boyunca da mücadelemiz yangını bir an evvel kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarına başlamak için devam ediyor olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Helikopter ile bölgeyi gezen bakanlar, gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, 8 saattir yangınla mücadele edildiğini ancak hala kontrol altına alınamadığını belirterek, tahliye edilen mahalle sayısının 5 olduğunu bildirdi. Yavrudoğan Mahallesi'nde de 8 evin zarar gördüğü yönünde bilgi geldiğini ve bu mahalleyi de boşalttıklarını aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Helikopterlerimiz, hava araçlarımız, su atar araçlarımız, yönetim helikopterlerimiz şu saat itibarıyla yere indi. Ama gece boyu mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede de bildiğiniz gibi İHA'ları kullanıyoruz. Birazdan İHA görüntüleriyle, yerdeki ekiplerin görüntüleri ve meteorolojik bilgilerin özelinden, yangın kontrol aracımızdan yangına yönetmeye, sevk ve idareye devam edeceğiz."

"Hastanedeki vatandaşlardan 2'si hariç hepsi taburcu oldu"

Çalışmalara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da eşlik edeceğini dile getiren Pakdemirli, "İnşallah sabah saatlerinde müjdeli haberi vermek isteriz ama şu anda bir şey söylemek için erken. Çok ciddi bir rüzgarla karşı karşıyayız. Nemin düşük olduğu, hava sıcaklığının yüksek olduğu ve gece boyunca Anadolu'dan esen poyrazla beraber nemin artışıyla ilgili herhangi bir beklentimiz yok. Bunların hepsi bu yangının devam etmesi için gerekli tüm şartlar karşılanmış oluyor." diye konuştu.

Pakdemirli, ekiplerin sahada cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Bir arazözün devrildiğini ve 3 kişinin yaralandığını anımsatan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlarımızın 2 kişi hariç hepsi taburcu oldu. Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Tabi gece boyunca da mücadelemiz yangını bir an evvel kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarına başlamak için devam ediyor olacak." dedi.

"Can kaybının olmaması sevindirici"

Bakan Çavuşoğlu da Antalya'ya, Manavgat'a ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, havadan bölgeyi görerek bilgi aldıklarını söyledi.

Yangının henüz kontrol altında olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Burada Tarım ve Orman Bakanımız ile tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Gerçekten yoğun bir çalışma var, havadan ve karadan sürdürüyorlar. Ayrıca AFAD'ın, tüm ekipleri burada, belediyelerimiz destek veriyorlar." diye konuştu.

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Evini terk etmek zorunda kalan, evi yanan ya da hasar gören vatandaşlarımızla ilgili gerekli düzenlemeler valiliğimiz kontrolünde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile buraya gelmeden önce görüştüm. Mesajı şu, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğer hasarların hepsini telafi edebiliriz. Havadan da gördük yanan seralarımız var. Bazıları hala yanıyor. Tarım alanlarında, narenciye ve diğer benzeri alanlarda da yangının zararını gördük. Bunların hepsinin tespiti yapılır."

Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni eden Çavuşoğlu, bölgedeki çalışmalara destek vermek için geldiklerini, yangın kontrol altına alındıktan sonra gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

"Yangın yerleşim yerlerinden ve turizm bölgelerinden uzaklaşmaya başladı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise ekibe teşekkür ederek, bölgede inceleme fırsatı bulduklarını, olağanüstü bir gayret içinde olunduğunu aktardı.

Yangının yayılmaması için yerleşim yerlerinin önünün kesildiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yangın hem yerleşim yerlerinden hem turizm bölgelerinden oldukça da uzaklaşmaya başladı. İnşallah gece boyunca kontrol altında tutulabilirsek yarın inşallah büyük bir gayretle rüzgar da hızını keserse bu yangın söndürülebilir diye umut ediyoruz. Otelciler Birliği olsun AKTOB, TÜROFED olsun arkadaşlar, zaten ekiplerin kumanya ihtiyaçları olsun acil durumda kullanmak üzere oda ihtiyaçları olsun hazır bekliyorlar. Her türlü kumanya ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. El birliğiyle Antalya olarak, devletimiz, hükümetimiz bu yangını hızlı şekilde söndürecektir diye düşünüyorum."

Yangının üzerinde uzun uçuşlar yaptıklarını belirten Ersoy, yangının şu anda yerleşim yerlerine oldukça uzak noktalarda seyrettiğini bildirdi.

Ekibin elinden geleni yaptığını belirten Ersoy, "Gece de devam edecek, kontrol altında tutmaya çalışılıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler uçaklar olsun tekrar devreye gireceği için umudumuz bunu sıçramadan kontrol altına alıp, söndürmek." dedi.

(Bitti)

Mehmet Nuri Ersoy, Bekir Pakdemirli, Manavgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi 21:54 PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar 21:13 Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Aleyna Tilki'nin 21:01 Aleyna Tilki'nin "Evleniyorum" paylaşımının altından robotla nikah çıktı
Aslan'a artık mucizeden fazlası lazım! Galatasaray-PSV maçında 2. yarı oynanıyor 20:57 Aslan'a artık mucizeden fazlası lazım! Galatasaray-PSV maçında 2. yarı oynanıyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi 20:40 Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 19:46 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok
Şehit ağabeyinin 17:40 Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler 17:35 Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı         
21:54
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı         
21:48
ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı         
21:04
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu         
21:01
Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı         
20:54
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
"Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu         
18:04
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
17:37
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz         
17:12
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm         
16:44
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 22:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement