Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, vatandaşlara gerekli desteklerin sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, 1300 sera ile 1600 hayvanın sigortalı olduğunu söyledi.

Tarımsal hasar tespitlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"650 dekarlık 22 muz serası, 120 dekarlık 15 sebze serası zarar gördü. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar zeytin, defne ve benzeri ağaçlık alan ve 360 kovan kaybımız var. Kayıplarla ilgili vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun, bunlarla ilgili önemli bir destek açıklayacağız. 15 tır kadar yem dağıtılması söz konusu olacak. Bunu da bugün ve yarın vatandaşlarımıza dağıtıyor olacağız. 50 teknik personelle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor."

Pakdemirli, yangında yaban hayatının da zarar gördüğüne dikkati çekti.

Ekim sonunda ağaçlandırmalara başlanacak

Orman teşkilatının özverili şekilde çalışmalarını yürüttüğüne işaret eden Pakdemirli, orman teşkilatının ordu ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurum olduğunun altını çizdi.

Yangına yönelik mücadelelerin istismar edilmemesini isteyen Pakdemirli, Antalya'da da belediyeler dahil tüm kurumların iş birliğiyle örnek nitelikte bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Yangınların sebebiyle ilgili çeşitli spekülasyonların sosyal medyada dolaştığına değinen Pakdemirli, vatandaşların resmi bilgiler dışında teyitli olmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini istedi.

Yanan alanların ilk yağmurlarla beraber ağaçlandırılacağını vurgulayan Pakdemirli, ekim sonu ve kasım ayının başı gibi ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, vatandaşların da ağaç dikme kampanyalarına katılabileceklerini dile getirdi.

"18 bin civarında aboneye elektrik verilemiyor"

Bakan Çavuşoğlu da yangının tarım alanları kadar altyapıyı da etkilediğini, özellikle elektrik kesintisi olan yerler bulunduğunu belirterek, şu anda 18 bin civarındaki aboneye elektrik verilemediğini söyledi.

Elektrik kurumu ile söz konusu abone ve mahallelere en hızlı şekilde elektrik verilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, gerek Antalya'dan gerekse Türkiye'nin her yerinden, bir taraftan fidan yardımı diğer taraftan da ayni ve nakdi yardım göndermek için telefonların, tekliflerin geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, AFAD bünyesinde oluşturulan merkezin yanı sıra değişik kurumların ve Antalyalıların verdiği destekler sayesinde iaşe ve ayni olarak herhangi bir ihtiyacın olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz bir hesap açıyor. Bu hesabı kendisi duyuracaktır. Dün akşam TOBB Başkanımız aynı şekilde aradı, 5 milyon lira bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar. Antalyalı ve Manavgatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yangından etkilenen gerek vatandaşlarımıza sahip çıkma konusunda gerekse ilgili yardımları ulaştırma konusunda çok duyarlılar, teşekkür ederiz. Yiyecek içecek konusunda çok fazla ürün geldi, ona ihtiyaç yok ama nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler."

(Sürecek)